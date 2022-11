Kritiek op groenbakken in Torhoutse Stationsstraat

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandag uitte onafhankelijk raadslid Koen Sap kritiek op de voorlopige herinrichting van de Stationsstraat. Hij noemde de plaatsing van de grote groenbakken en zitbanken een onoordeelkundige ingreep.

“Door het plaatsen van de groenbakken blijven heel wat parkeerplaatsen onbenut, want de ruimte om te parkeren is veel te beperkt”, zei hij. “Op diverse plaatsen is de afstand tussen de bakken en zitbanken bedoeld voor twee auto’s, maar in de praktijk kan er maar één wagen comfortabel staan. Ik dring aan op een betere schikking van de bakken. Voorts lijkt het me weinig zinvol om zitbanken te plaatsen in de winter. Aangezien ze toch verplaatsbaar zijn, stel ik voor om ze enkel in de periode van maart tot en met oktober aan te brengen.”

Nieuw overleg met de handelaars

“De zit- en fietsparklets en de boombakken maken deel uit van het EFRO-project Torhout Werft en Winkelt”, antwoordde schepen Elsie Desmet (CD&V). “Na nieuw overleg met de handelaars is ervoor gekozen om de huidige parklets te laten staan samen met vier boombakken, twee bij het begin en twee op het einde van de straat. Zowel in de bakken, de parklets als de basis van de grote toegangspoorten komt er uiteraard nog beplanting.”

“De zitparklets enkel in de zomer plaatsen, omdat ze anders niet gebruikt worden, zoals u zegt, klopt niet. Vorige week woensdagnamiddag heb ik zelf kunnen vaststellen dat er mensen zaten. Het is juist dat de parklets verplaatsbaar zijn, maar zo eenvoudig is dat nu ook weer niet.”