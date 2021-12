Kristof Lannoo (40), overkoepelende directeur De Reynaert, getuigt: “Verkeerde perceptie uit verleden is onterecht”

Er waait al een tijdje een nieuwe wind door de Tieltse secundaire school Campus De Reynaert en de aanstelling van een nieuwe, overkoepelende directeur was daar begin dit schooljaar de belichaming van. Kristof Lannoo, de opvolger van Ilse Vanlaere, heeft het in deze barre coronatijden niet getroffen.

Ilse Vanlaere verhuisde naar de pedagogische begeleidingsdienst van het gemeenschapsonderwijs, waardoor haar plaats in Campus De Reynaert vacant werd. Met Kristof Lannoo koos Scholengroep 24 voor continuïteit, want hij stond er al 15 jaar voor de klas. “Ilse ondersteunt directies, maar ik val niet binnen haar regio, al fungeert ze voor mij nog altijd als een belangrijk aanspreekpunt”, zegt Kristof.

Je was hier de voorbije 15 jaar leerkracht lichamelijke opvoeding en project algemene vakken. Je mooie leventje is voorbij.

Kristof Lannoo: “Dat eeuwig cliché over de lesgevers LO wil ik graag tegenspreken. (glimlacht) Mensen staren zich te veel blind op het aantal uren van ons lessenrooster, maar zien soms te weinig wat we daarnaast allemaal doen. Ik heb me hier altijd voor tal van projecten geëngageerd.”

Een daarvan is jullie fietsherstelplaats, de Campus Bike Fix, die net voor het uitbreken van de coronacrisis het leven zag. Hoe staat het daar nu mee?

“In principe zouden de leerlingen van de richting elektriciteit-mechanisch onderhoud de herstelplaats verder kunnen runnen, maar op dit moment is dat atelier een extraatje dat even moet wijken in de enorme logistieke puzzel die we dagelijks leggen. Begrijp me niet verkeerd: de fietsen van onze leerlingen worden gecontroleerd en onderhouden, maar de Campus Bike Fix zou moeten uitgroeien tot een flexibel systeem waar betrokken leerlingen ook kunnen op terugvallen als er bijvoorbeeld een leerkracht ziek uitvalt, zodat zij geen studie-uren meer nodig hebben. Van als het kan, hopen we echt een fietsherstelplaats met de nodige continuïteit uit te bouwen.”

In hoeverre zijn jullie de pandemie tot dusver zonder kleerscheuren doorgesparteld?

“Als je echt drastische ingrepen bedoelt: die hebben we – hout vasthouden – nog niet moeten nemen. Bij het begin van dit schooljaar kregen we meteen af te rekenen met een aantal besmettingen bij leerkrachten en leerlingen, maar na twee weken doofde dat uit. Sinds een kleine maand delen we in de klappen. Er zijn dan wel geen clusterbesmettingen te noteren, maar een 10-tal leerkrachten is thuis. Slechts een stuk of twee is besmet, de rest zit in quarantaine na een hoogrisicocontact, meestal met een huisgenoot.”

“Mondmaskers en open vensters zijn beperkte offers die we graag brengen”

“Tien leerkrachten op 70: dat is niet weinig. Dankzij de invoering van deeltijds contactonderwijs kunnen we de problemen voorlopig opvangen. Bij klassen die naar school komen, kan het wel dat een besmette leerkracht met geen of milde symptomen van thuis uit les geeft, maar dan nog is er een leerkracht nodig om een oogje in het zeil te houden in het klaslokaal zelf.”

Verdienen jullie ook geen afkoelingsweek?

“Als we de examens zonder al te veel problemen doorkomen, zou ons hele team meer gebaat zijn bij een goeie teambuilding of een gezellig samenzijn. Het schoolleven is echt wel meer dan kennis overdragen en vergaren. Alleen al voor de veelvuldige sociale contacten hoop ik dat de leerlingen na de kerstvakantie weer zo veel mogelijk weggeraken van hun thuiscomputer. En dan zijn die mondmaskers en open vensters beperkte offers die we graag brengen, al belooft de energiekost de pan uit te swingen. In onze grote gebouwen dreigt de factuur een kleine 20 procent op te lopen.”

In de inleiding op dit interview halen we de nieuwe wind in deze school aan. Veel is allicht te danken aan de populariteit van de nieuwe freinetschool Park Uniek?

“Park Uniek, onze tweede pedagogische pijler naast Campus De Reynaert – Salto Humano, heeft ons weer in de richting van de 300 leerlingen gestuwd. De freinetschool profiteert van een duidelijke identiteit, die trouwens heel Campus De Reynaert bezit. De indruk bestaat dat veel Tieltenaren onze school goed kennen van naam, maar nog te weinig van wat er hier allemaal gebeurt. We slepen een verkeerde perceptie uit het verleden mee en dat is jammer.”

Daar zit deze school al lang mee verveeld.

“Ja, en dat zou niet mogen. Wat aanbod en het behalen van leerplandoelstellingen betreft zijn we minstens evenwaardig aan andere scholen in deze stad. Meer nog: waar meerdere richtingen bij collega’s over meerdere vestigingen verspreid zitten, hebben wij een groot aanbod opleidingen ASO, TSO en BSO op één campus. Bij een aantal projecten, zoals onze succesvolle samenwerking met de academie van Tielt – Kunstkuur genaamd –, werken leerlingen uit alle mogelijke richtingen samen, iets wat ook in het dagelijks leven van hen wordt verwacht.”

Wat is volgens jou de grote kracht van deze school?

“Het grote engagement van al onze medewerkers en vooral ook het feit dat leerkrachten en leerlingen, binnen bepaalde grenzen, dicht bij elkaar staan. Ik kreeg de voorbije maanden al meerdere oud-leerlingen op bezoek, aan sommigen gaf ik tot voor kort nog les. Nee, niet per se in verband met een strafstudie. (lacht) De drempel naar de directie is lager dan voorheen en dat ligt perfect in het verlengde van de nauwe band die we met de leerlingen onderhouden.” (TVW)