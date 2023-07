Kristof Clauw geeft strijd tegen Fiberklaar nog niet op: “2,7 meter hoge cabine vlak voor mijn raam”

Binnenkort starten voor de deur van Kristof Clauw werken voor de bouw van een cabine voor Fiberklaar. “De cabine van 2,7 meter hoog ontneemt mijn zicht en ik krijg vooral weinig uitleg waarom de cabine net hier moet komen”, luidt het. De bestendige deputatie gaf groen licht.

Fiberklaar legt kabels zodat er onder meer snel internet of tv via glasvezel beschikbaar is. De uitrol gebeurt over de hele stad: de aansluitingen worden in voetpaden gelegd. Zij monden uit in grotere cabines. Er werd gekozen voor de Stanleylaan voor een cabine met een verdeelpunt voor 3.000 aansluitingen. “Het schepencollege had dat al eind maart beslist zonder de buurt te raadplegen. Ik kwam de aanvraag eerder toevallig op het spoor en viel van de ene verbazing in de andere”, zegt Kristof Clauw die sinds 2017 in de Stanleylaan woont.

“Er komt een cabine van 2,4 op 4,6 meter en 2,7 meter hoog. Vlak voor mijn raam. Ik zal uitkijken op een cabine met haag. Ik kocht de woning mét uitzicht en vrees nu waardeverlies”, sakkert hij. Kristof begrijpt vooral niet waarom de stad en Fiberklaar net die locatie kozen. “Er zijn nochtans alternatieven dichtbij. Zoals 20 meter verder, aan de zijkant van het Verleyeplein. Op die plaats heeft geen enkele buur hinder. En ze leggen binnenkort het Antoniusplein aan. Ook daar zijn toch mogelijkheden?”

De bestendige deputatie verwierp zijn bezwaren, wees er op dat zo’n cabine gezien wordt als een constructie van openbaar nut en legde twee bijkomende voorwaarden op: snelle aanplant van de haag met een breedte van 1 meter en hoogte van 2 meter. “Ik ben teleurgesteld. In april merkte ik de aanplakking van de vergunning, ik probeerde vergeefs bij de stad aan te kloppen en werd begin juli gehoord door de provincie.” De keuze voor die locatie is toch opmerkelijk: in het stuk Stanleylaan tussen de De Rudderstraat en de Voorhavenlaan staat een tiental huizen. Bij het merendeel is er een garage. In een tweetal huizen is er een woonruimte op het gelijkvloers; het huis van Kristof is er een van.

Reactie stad

Het niet willen opofferen van groen lijkt toch een belangrijk argument te zijn geweest bij de beslissing. “Het is een beslissing van de stad om geen extra groen te verharden en wij luisteren daar naar”, zo argumenteert de architect van aanvrager Fiberklaar. Een van de argumenten die ook het stadsbestuur gebruikt: “Het was technisch niet mogelijk om een dergelijke cabine zomaar eender waar te plaatsen. Er moet een bepaald gebied bediend kunnen worden. Verschillende andere locaties werden onderzocht maar ongeschikt bevonden. Er lag een hoogspanningskabel onder de grond of er moesten gezonde bomen gekapt worden. De cabine komt hier in de plaats van twee parkeerplaatsen, zodat er geen groen verdwijnt. Dat was wel het geval bij verschillende andere onderzochte locaties. Het stadsbestuur heeft begrip voor de ongerustheid van de inwoner, maar daar is vandaag ook geen weids uitzicht op het park. Die cabine staat ook niet recht tegenover de woning. Bovendien komt er een haag rond.”

In beroep?

Het is niet duidelijk welke alternatieven de stad liet onderzoeken. Dat hij geen uitzicht had op het park ontkent Kristof Clauw formeel: “Verschillende foto’s bewijzen dat. De stad snoeit de hagen niet en gebruikt dat vervolgens als argument om te zeggen dat ik geen uitzicht heb. Ik win nu juridisch advies in en ga mogelijk in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”