Kristian rijdt handbiketocht van 540km voor vijf goede doelen

Van 10 tot en met 16 september gaat Maldegemnaar Kristian Neirynck een bijzondere uitdaging aan. Tijdens die week rijdt hij met zijn handbike de Grensroute, die loopt van het drielandenpunt Vaals tot Cadzand, goed voor 540 kilometer. Kristian laat zich daarbij sponsoren voor vijf goede doelen.

Toen Kristian in 2018 de diagnose multiple sclerose (MS) kreeg, kwam dat hard aan. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten. De voormalige zaakvoerder van Tuinen Neirynck richtte de vzw ‘Kristian en MS’ op, een organisatie waarmee hij geld inzamelt voor goede doelen.

“Hoewel onze vzw nog niet zo lang bestaat, kregen we al heel veel positieve reacties”, vertelt Kristian, die net wat bekomt van het opzetten van een grote koekenverkoop. “Samen met onze vrijwilligers stelden we 650 pakketten koeken samen. Daarna moest ik toch een half uurtje slapen. (lacht) Frustrerend, hoe je als MS-patiënt geconfronteerd wordt met je ziekte. Zo zijn er dingen die ik drie maanden geleden nog perfect kon, maar die nu niet meer lukken. Maar we blijven strijdvaardig. Gelukkig kan ik me nu volledig focussen op mijn vzw en dat geeft me energie. Het doel is om op een tastbare manier goede doelen te steunen en op die manier mensen en organisaties te helpen die echt een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken.”

Met zijn handbiketocht zamelt Kristian geld in voor de Charcot-stichting, die onderzoek naar MS financiert, inclusief woonproject De Binnenwereld in Adegem, Samana Maldegem, MS-liga Brugge-Oostkust, en MS-liga Meetjesland.

“Uiteraard rijd ik deze handbiketocht ook voor mezelf, want het is niet zeker of ik zo’n inspanning volgend jaar nog zal aankunnen”, vertelt Kristian, die onderweg zal overnachten in een motorhome.

Akkerkermis

“Op zondag 4 september stellen we tijdens de rommelmarkt van Akkerkermis onze vzw en haar acties voor. We organiseren dan ook een tombola waarmee mooie prijzen te winnen zijn.”

Wie vzw Kristian en MS wil steunen, kan contact opnemen op 0472 03 11 29 of via kristianenms@gmail.com. Je kan de vzw ook volgen op de Facebookpagina Kristian en MS vzw. (MIWI)