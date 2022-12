Kris Lazeure ontvangt Prijs Van Wonterghem – De Brabandere 2022: “Sociale duizendpoot wordt gelauwerd omwille van zijn inzet in Groot-Ieper”

Menig Ieperling kent Kris Lazeure ongetwijfeld van de tijd dat hij directeur was van het College. Hij was toen al oprecht geïnteresseerd in het welzijn van zijn leerlingen. Maar ook na zijn pensionering bleef hij sociaal-maatschappelijk actief. Zo stond hij mee aan de wieg van Tejo Ieper, is hij voorzitter van vzw De Lovie en is hij ook actief binnen de sociale commissie van Lions Club Ieper-Poperinge. Voor al dat engagement ontvangt Kris nu de Prijs Van Wonterghem – De Brabandere 2022.

Het fonds Van Wonterghem – De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekroont elk jaar een verdienstelijk persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met een prijs van 25.000 euro. Daarmee wordt hun filantropisch engagement voor mensen in kansarmoede, cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking of voor het samenleven in buurt of wijk erkend. De helft gaat naar de persoon zelf, de andere 12.500 euro mag de laureaat wegschenken aan een goed doel dat zijn voorkeur wegdraagt.

Dit jaar gaat de prijs naar Kris Lazeure, voorheen professioneel actief als directeur van het College in Ieper, maar nu als jong gepensioneerde nog bijzonder actief op maatschappelijk vlak. En dat is een bewuste keuze, zo kondigde hij al bij zijn pensionering in 2017 aan. “Als directeur van het College in Ieper heb ik van de maatschappij veel gekregen. Daarom wens ik voor de maatschappij iets terug te doen en dan voornamelijk op sociaal-maatschappelijk vlak.”

Voortrekker

Kris nam zijn rol niet op als een gewone vrijwilliger. Hij staat bekend als een voortrekker waar je op kan bouwen. Zo stond hij mee aan de wieg van Tejo Ieper, dat zich jaarlijks inzet voor het maatschappelijk welzijn van om en bij de 100 jongeren, goed voor een 30-tal therapeutische sessies per maand. Kris is ondertussen niet alleen actief als secretaris bij Tejo Ieper. Hij beheert er ook de inbox van de organisatie, wat maakt dat hij dagelijks de eerste contacten met jongeren voor zijn rekening maakt.

Naast zijn engagement voor Tejo Ieper is hij ook nog voorzitter van de vzw De Lovie, de voorziening voor personen met een mentale beperking. Als voorzitter neemt hij zijn taak nauw ter harte, zo houdt hij ervan om op bezoek te gaan bij elke leefgroep van de voorziening. Kris is er een graag geziene gast. Misschien kent men hem ook als voorzitter van de sociale commissie van de Lions Club Ieper-Poperinge die acties organiseren voor onder meer de Voedselbedeling op ’t Spoor vzw, De Loods vzw en vele andere sociale doelen.

Maatschappelijk engagement

De jury beloont nu zoveel inzet voor de ander met de prijs Fonds Van Wonterghem – De Brabandere. Voorzitter van het Fonds Van Wonterghem – De Brabandere, ere-notaris Luc Ghesquière licht toe: “Kris heeft als jong gepensioneerde heel duidelijk de keuze gemaakt om zich maatschappelijk verder te engageren. Dat hij dit op zo’n actieve en gedreven manier doet, is een voorbeeld voor vele anderen.”

Naast de hoofdprijs ging er ook een bedrag van 1.250 euro naar Rudy Claeys, Yvan Thomas, Johan Vanhaeverbeke en Christine Deschrijver die zich ook op sociaal-maatschappelijk vlak inzetten. (EG)