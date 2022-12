Kris Lambrecht bekleedt hoge functie in internationale kartingwereld: “Zag kleine Hamilton en Verstappen ontbolsteren”

Kris Lambrecht (60) heeft zelf een actief sportverleden in de rallysport, maar moest na een zwaar ongeval in 1999 het roer omgooien. Nu is hij voorzitter van het sportcollege in de internationale kartingwereld, waar tal van huidige Formule 1-piloten hun eerste stapjes in de autosport zetten. “Ik heb al heel veel talent zien passeren.”

Kris Lambrecht is afkomstig uit Tielt en woont intussen zo’n 15 jaar in Oostrozebeke. “Op mijn veertiende ben ik in de autosport beland, toen ik als helper aan de TAC Rally in mijn eigen Tielt meewerkte. Daarna ben ik zelf ook beginnen te racen. Als rallypiloot. Intussen zit ik al zo’n 45 jaar in de sport.”

Een zwaar accident in de rally van Tielt in 1999 veranderde het leven van Lambrecht. “Mijn vrouw heeft toen gezegd: stop er maar mee. Dat heb ik dan ook gedaan, maar uiteraard wilde ik iets in de sport blijven doen. Door mijn ervaring kende ik heel wat mensen van de sportcommissie, de zogenaamde stewards. Zij vroegen me of ik niet bij hen wilde beginnen. Zo is de bal aan het rollen gegaan. In 1999 ben ik als stagiair-sportcommissaris bij RACB aan de slag gegaan. Ik heb dat één jaar gedaan en werd meteen benoemd, maar tijdens mijn stage had ik veel kartingwedstrijden gedaan en veel mensen ontmoet die me interesseerden. Zo ben ik alle jaren erna in die sport actief gebleven.”

Stewards

Nu, meer dan twee decennia na zijn ommezwaai, mag Lambrecht zich permanent voorzitter van het sportcollege noemen, de zogenaamde stewards. “Op elke nationale en internationale wedstrijd is er een soort van sportrechtbank ter plaatse. In het vakjargon noemen we die de stewards.”

Op die manier zag de Oostrozebekenaar al een heel stuk van de wereld. “Spanje, Italië, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, dit jaar voor de eerste keer naar Tsjechië… Heel Europa dus. En er zitten ook bestemmingen op een ander continent tussen: Japan, China, Bahrein, Dubai, Abu Dhabi… Het is een passie. Ik heb het altijd gecombineerd met een voltijdse job als adviseur bij Cozie, een bedrijf dat verwarmingstoestellen verkoopt. Gemiddeld reis ik tussen de 25 en 30 weekends per jaar door Europa en de hele wereld.”

“Gemiddeld reis ik tussen de 25 en 30 weekends per jaar door Europa en de hele wereld”

Ook de weekends zelf zijn niet van de poes. “Onlangs had ik een wedstrijd in Le Mans, waar het sportcollege in totaal 976 beslissingen heeft genomen. Van elke beslissing ben ik de verantwoordelijke. We beslissen altijd met drie en worden goed ondersteund door onze mensen op het circuit. De wedstrijdleiders die een accident zien gebeuren en dat doorgeven aan Race Control, waar ze zowat 30 camera’s hebben staan en alles goed kunnen zien. Vervolgens wordt er een rapport opgemaakt voor de stewards, die de deelnemers oproepen. Daarna volgt een soort van verhoor, waarbij de deelnemer zijn verhaal doet en wij het onze met behulp van de beelden die we hebben. Na afloop nemen wij een beslissing.”

“Of ik populair ben? Laat ons zeggen dat ik bij de piloten niet de populairste persoon ben. De reden daarvoor is natuurlijk niet ver te zoeken. Als ze bij mij komen, is het om een straf te krijgen. Dat kan een tijdstraf zijn, maar ook een financiële straf.”

Hamilton in 1997

We vragen Lambrecht wat zijn mooiste herinnering aan de autosport is. “Er zijn er zoveel, maar als ik er dan toch eentje moet kiezen, ga ik voor een moment van toen ik zelf reed en nog geen steward was: het wereldkampioenschap KF in Marienburg in 1997. Lewis Hamilton won daar toen. Weet je, zowat alle huidige piloten die in de Formule 1 actief zijn, passeerden ooit als karters in mijn bureau. Hamilton, Max Verstappen, Stoffel Vandoorne ook, Lachlan Norris, Charles Leclerc… Als jonge snotters. Ze hebben het allemaal bij ons geleerd. Al van bij de mini’s, op achtjarige leeftijd. Ja, ik heb al wel wat talent zien passeren.”

“Het grootste wonderkind dat nu rondrijdt, is de Italiaan Andrea Antonelli. Hij heeft alle potten gebroken die hij op zijn jonge leeftijd al had kunnen breken. Antonelli zit nu in de Formule 4 en wint ook daar alles. Het is iemand die binnen een jaar of twee van zich zal laten horen. Hij heeft trouwens al een contract voor de toekomst bij Mercedes getekend. Of er ook Belgisch talent op komst is? Niet echt. Bij de jongeren heb je Thibaut Ramaekers, in wie serieus wat potentieel zit. En Elie Goldstein, de kleinzoon van een vijfvoudig wereldkampioen, heeft een heel goed 2022 achter de rug.”

Tot zijn 72ste

Twee weken geleden leidde Lambrecht zijn laatste wedstrijd van 2022 op het circuit van Campillos in het Zuid-Spaanse Malaga. Begin februari wacht de eerstvolgende trip naar Valencia. “Voor de wedstrijd in Malaga stond ik donderdagochtend om half drie op om mijn vlucht in Charleroi te kunnen halen en was ik maandagnacht om één uur terug in België. Dinsdag was ik om zes uur alweer aan het werk. Ik ben er nu 60 en mag voorzitter blijven tot mijn 72ste. Dat zie ik wel zitten.”

“Sowieso zal het heel moeilijk zijn om een opvolger voor dat type job te vinden. Het is niet evident. Enerzijds moet je de volledige wetgeving van de sport kennen. Het wetboek van onze sport dus, dat 400 bladzijden telt en je volledig uit het hoofd moet kennen. Intern noemen ze het de FIA-bijbel. Anderzijds moet je een kenner van de sport zijn en alles goed kunnen inschatten. Het gaat immers over heel veel geld. Zonder een verleden in deze sport is dat simpelweg onmogelijk. Je moet een correcte beoordeling kunnen maken van wat je ziet en wie je voor je hebt. En dan zwijg ik nog over de tijdsdruk. Er is telkens opnieuw een heel stevige deadline waartegen je moet vechten.”