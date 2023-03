Kringwinkel West kroont Koksijde tot Geefkampioen: “Inwoners stimuleren om te blijven geven”

Voor Kringwinkel West is 2023 een feestelijk jaar. Op 27 februari 1998 opende hun eerste winkel in Veurne. Om dit heuglijke jubileum te vieren, organiseerde Kringwinkel West de Geefkampioen. Kringwinkel Koksijde werd uitgeroepen tot de kampioen.

“In 2022 verzamelde Kringwinkel West 3,5 kilogram goederen per inwoner. De doelstelling van Ovam voor de kringwinkels is 8 kilogram hergebruik per Vlaming tegen 2030. Om dit te kunnen realiseren, moeten er natuurlijk voldoende goederen ingezameld worden”, legt Dick Ghiesmans, directeur Kringwinkel West, uit.

Inzamelgebied

“Met het initiatief van Geefkampioen wou Kringwinkel West alle inwoners van hun inzamelgebied stimuleren om te blijven geven en op die manier hun steentje bij te dragen om het hergebruik te verhogen.” Het inzamelgebied van Kringwinkel West omvat Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Mesen, Vleteren en Heuvelland.

Kringwinkel maakte de optelsom van het aantal gebrachte kilo’s en deelde dit door het aantal inwoners van iedere postcode. “Zo kwamen we tot een eerlijke vergelijking. De gemeente met het hoogste aantal kilogram per inwoner won. Dit was dit jaar Koksijde en haar inwoners. Ieper eindigde op de tweede plaats en het podium werd vervolledigd door Veurne.”

Op donderdag 16 maart werd de winnaar bekendgemaakt in de Kringwinkel in Veurne. Voorzitter Pieter Vandenberghe heeft de beker overhandigd aan Charlotte Castelein, schepen van milieu en duurzaamheid van de gemeente Koksijde.