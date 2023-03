Kringwinkel ‘t Rad vindt trouwringen van Mia en Johan in oude koffiemolen: zoektocht naar eigenaars begonnen

Kringwinkel ‘t Rad is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van een paar trouwringen. In een van hun vestigingen in regio Brugge werd er een oude koffiemolen binnengebracht, waar twee trouwringen in verborgen zaten. In de trouwringen staan de namen Mia en Johan gegraveerd en de exacte trouwdatum.

Zijn de trouwringen van jou? Contacteer ons dan met de exacte trouwdatum via het mailadres nieuws@kw.be of klc@trad.be.