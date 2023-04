Kringwinkel geeft gevonden trouwringen in koffiemolen terug aan dochter overleden koppel: “Prachtig aandenken aan onze ouders”

Enkele weken geleden plaatste de kringwinkel ’t Rad van regio Brugge een oproep op Facebook: “Trouwringen gevonden in een oude koffiemolen, op zoek naar de rechtmatige eigenaars”. In de trouwringen stonden twee namen Mia & Johan en hun trouwdatum gegraveerd. Alleen wie de exacte datum kon geven, werd gecontacteerd. Nog geen 24 uur later kwam Melanie Braem, dochter van het ondertussen overleden koppel Mia en Johan aankloppen. “Het is nog altijd een mysterie waarom mijn vader de trouwringen in de koffiemolen heeft gestoken.”

Eind maart ontdekte een van de medewerkers van kringwinkel ‘t Rad in Sint-Kruis per toeval dat er nog enkele gouden ringen in een oude koffiemolen zaten, die te koop stond. “De koffiemolen was binnengebracht in een van onze winkels en vandaar naar het sorteercentrum in Ruddervoorde gebracht. Daar wordt alles gecontroleerd en dan worden de spullen verdeeld over onze verschillende winkels”, vertelt Filip Verhelst, winkelverantwoordelijke van Sint-Kruis.

Per toeval gevonden

“Het was voor ons een groot wonder dat de trouwringen nog niet eerder ontdekt werden. Want de koffiemolen is door verschillende handen gepasseerd: bij het binnenbrengen, op de sorteerband en ook in onze winkel heeft het drie dagen in het rek gestaan. Het was pas toen een van onze medewerkers de koffiemolen een beter plekje wilde geven, dat die opmerkte dat er van binnen nog iets rammelde.” In de koffiemolen zat een ketting met de letter M en enkele gouden ringen, waaronder twee trouwringen met daarin gegraveerd Mia en Johan en hun trouwdatum.

“Er kwamen veel reacties op ons bericht, Mia en Johan zijn ook namen die veel voorkomen”

“Intern hebben we even overlegd wat we ermee konden doen en uiteindelijk hebben we besloten om een oproep te delen op Facebook. We wilden zeker zijn dat de ringen bij de juiste mensen zouden terugkomen. Daarom moesten mensen, die ons contacteerden de volledige trouwdatum kunnen geven. Er kwamen heel veel reacties van mensen, die een getrouwd koppel Johan en Mia kenden. Het zijn dan ook veelvoorkomende namen. Johan uit onze Raad van Bestuur werd zelfs even opgebeld met de vraag of het niet zijn trouwringen waren, omdat hij ook getrouwd is met een Mia”, lacht Filip.

Melanie Braem (38) krijgt de trouwringen van haar ouders, die gevonden werden in hun koffiemolen in de kringwinkel terug van winkelverantwoordelijke Filip Verhelst. © Davy Coghe

Binnen 24 uur terecht

Binnen de 24 uur kwamen de rechtmatige eigenaars van de trouwringen of thans de dochter ervan Melanie Braem (38) in beeld. “Het was mijn nonkel, die de oproep had gezien en het mij onmiddellijk had doorgestuurd. Ikzelf zou het nooit gezien hebben, want ik ben blijven plakken in Gent. De dag zelf hadden al enkele mensen zelfs al aangebeld bij mijn tante om te vragen of het bericht niet ging over de trouwringen van mijn ouders.”

“Toen mijn vader een tijdje geleden overleed hebben mijn broer en ik nooit aan die trouwringen gedacht”

Mia, de moeder van Melanie was al even overleden. “Toen mijn vader een tijdje geleden ook overleed aan hartfalen hadden mijn broer Gijsbrecht en ik nooit meer aan die trouwringen gedacht”, vertelt Melanie. “Mijn broer woont nu nog steeds in ons ouderlijke huis in Sint-Michiels. Hij heeft autisme en wordt daarom ondersteund door een begeleider. Met z’n tweeën hebben ze de afgelopen tijd het huis wat opgeruimd. We hebben geluk dat de koffiemolen bij de kringwinkel is terechtgekomen. Hij had even goed in de container kunnen belanden en dan hadden we de trouwringen nooit meer terug gezien.”

Mysterie van de koffiemolen

Melanie glimlacht wanneer ze de ketting met het hangertje van de M, die haar moeder altijd droeg in haar handen neemt. “Toen we het nieuws hoorden dat ze de trouwringen in onze oude koffiemolen hadden gevonden in de kringwinkel voelde de begeleider zich wat schuldig, maar dat is voor niets nodig. Wie zou er nu ook aan denken om specifiek daar te kijken naar trouwringen? De koffiemolen stond al jarenlang bij ons thuis gewoon op de kans. We weten eigenlijk niet waar ze echt vandaan komt.”

“Wie zou er nu ook aan denken om te kijken in een koffiemolen naar trouwringen?”

“Het blijft voor ons ook een mysterie waarom mijn vader de trouwringen samen met de ketting en andere andere ringen in de koffiemolen heeft gestoken. Wellicht vond hij het een goede plaats om zoiets kleins op te bergen. Ondanks dat hij nu niet meer werkt, zal hij toch een mooi plaatsje krijgen in ons huis. De ringen zelf zal ik vanaf nu goed bijhouden”, glimlacht Melanie.