Kringloopwinkel vindt geladen geweer uit WOI onderaan doos met donaties en schenkt het aan Passchendaele museum

In één van de vele dozen die een klant binnenbracht in de kringloopwinkel van Beveren-Leie, schuilde een Bertier geweer, een Frans wapen uit de Eerste Wereldoorlog dat vooral door Belgische soldaten veel gebruikt werd. De kringloopwinkel weet waar het thuishoort en schonk het daarom aan het Passchendaele museum in Zonnebeke.

“We kregen inderdaad een verrassende gift binnen”, vertelt werkleider Xavier Holvoet. “Ik wist even niet wat denken toen een collega prompt een historisch geweer onder mijn neus duwde. Een vinder of eigenaar mag dit normaal niet naar de kringloopwinkel brengen maar moet het eigenlijk meteen aan de politie overhandigen. Het geladen geweer lag helemaal onderaan in een doos en er lagen ook nog enkele kogels bij.”

“Twee maand geleden kregen we ook al eens een pistool binnen”, zegt Xavier. “Het was nu echter snel duidelijk dat het niet om een gewoon dienstwapen ging. Ik heb daarop de reflex gehad om contact op te nemen met Simon Augustyn, wetenschappelijk medewerker en historicus bij het Paschendaele museum in Zonnebeke. Hij had onmiddellijk door dat het om een Bertier geweer uit de Eerste Wereldoorlog ging. Het werd veel gebruikt door Franse en Belgische soldaten.”

In goede staat

“We krijgen in het Passchendaele museum veel schenkingen, maar zo’n wapen zoals deze Bertier is héél zeldzaam”, verduidelijkt Simon.

Het wapen werd trouwens snel vervangen, want er kunnen slechts drie kogels in. De koloniale troepen moesten het dan verder met deze geweren zien te rooien Door de strenge Belgische wapenwet moest de politie van zone MIRA er wel eerst bijgehaald worden.

“Ik ben heel euforisch. Dit maak je niet elke dag mee. Het wapen is nog in goeie staat en kan nog kogels afschieten. Nu zullen wij met het Passchendaele Museum bekijken of er restauratie nodig is. Vanaf 5 april is het te bewonderen. ”