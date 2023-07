Kringloopwinkel lanceert geefpunt in Ardooise containerpark

Ivio en de Kringloopwinkel Midwest zetten in op de inzameling van nog bruikbare spulletjes op het recyclagepark in de Biekorfstraat in Ardooie. Het geefpunt wordt er in een prominent fris oranje jasje gestopt om het herkenbaar te maken voor de bezoekers van het containerpark.

Het oude bestek van je oma, een bank waar je op uitgekeken bent of andere nog bruikbare spulletjes kun je zo een tweede leven schenken. Je helpt zo mee aan de verkleining van de afvalberg. In het kringloopcentrum, met sociale werkplek, wordt alles op punt gezet mocht dit nog nodig zijn.

Vul dus niet onnodig de gele restzak met wat nog bruikbaar is. Je kan het geefpunt bezoeken tijdens de normale uren van het recyclagepark. Rijden naar de Kringloopwinkel hoeft niet langer. (JM)