Kringloopcentrum Kust start uitleendienst voor huishoudtoestellen die je niet veel nodig hebt

Kringloopcentrum Kust start midden september met de renovatie van hun winkel in de Torhoutsesteenweg. Na de werken zal er in het pand ook een ruimte zijn waar je zogenaamde ‘nulproducten’, oftewel producten of toestellen die in een huishouden maximaal tien keer per jaar gebruikt worden, zal kunnen uitlenen.

Kringloopcentrum Kust vzw, de overkoepelende organisatie van de Kringwinkel Kust is een erkend maatwerkbedrijf dat gebruikte goederen een tweede leven geeft en zo inzet op circulaire economie. De vzw biedt ook opleidingen, ondersteuning en begeleiding aan werkzoekenden uit kansengroepen. Het bedrijf diende een aanvraag in voor de opstart van een ‘uitleendienst voor nulproducten’. Dat zijn producten of toestellen die in een huishouden maximaal tien keer per jaar gebruikt worden. Het kan gaan over huishoudelijke apparaten, feest- of vakantiemateriaal, tuingereedschap of doe-het-zelftoestellen zoals een haagschaar of een fonduestel. Kringloopcentrum Kust verzamelt, controleert, herstelt en verkoopt dit soort producten al, maar wil via dit project nu ook een uitleendienst opzetten zodat mensen die het minder breed hebben het materiaal kunnen huren. Stad Oostende voorziet 40.000 euro om dit project te helpen realiseren.

Schepen voor Ondernemen, Charlotte Verkeyn is blij met het initiatief: “Als Stadsbestuur vinden we het belangrijk om de sociale economie te ondersteunen. Het project voldeed aan alle opgestelde voorwaarden: de uitrol van dit project zal leiden tot extra tewerkstelling, vooral bij mensen uit kansengroepen. Bovendien zullen vooral minder kapitaalkrachtige burgers kunnen gebruikmaken van de uitleendienst en krijgt de deeleconomie een boost”.

Het project zal geïntegreerd worden in de vernieuwde winkel in de Torhoutsesteenweg. “De werken starten midden september en zullen zeker tot eind dit jaar duren. Er komt onder meer een nieuw plafond en een nieuwe vloer. We zullen ook zo veel als mogelijk gebruik maken van herbruikte materialen in kader van duurzaamheid. Begin volgend jaar willen we terug kunnen openen. We zullen daarbij producten uitlenen. Naast tuingerief en huishoudtoestellen kan het bijvoorbeeld gaan om feestmateriaal. We zullen deze items aan een lage prijs verhuren waardoor het laagdrempeliger wordt om te huren. Daarnaast komt ook meer ruimte om producten in te leveren. Mensen kunnen nu al spullen binnenbrengen bij ons, maar we willen dit zichtbaarder maken en zo ook het aspect van circulariteit meer in de kijker plaatsen. We maken ook van de gelegenheid gebruik om de winkel te digitaliseren met een digitaal kassasysteem, HR-applicaties, een netwerk … dit alles zal de dagelijkse werking en de dienstverlening van ons bedrijf versterken”, licht directeur Bart Herremans toe.