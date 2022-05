Krijgt Torhout ijsvloer tijdens kerst- en nieuwjaarsperiode?

Op de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond stelde onafhankelijk raadslid Koen Sap voor om in de kerst- en nieuwjaarsperiode op de heringerichte Markt een ijsvloer aan te leggen. Dat zou de aantrekkingskracht van de stad ten goede komen en positief zijn voor de horeca, argumenteerde hij.

Zo’n ijsvloer is natuurlijk niet goedkoop. “De kostprijs zal enkele tienduizenden euro’s bedragen, wellicht zo’n 30.000 euro”, aldus Koen. “Maar die uitgave kan deels gecompenseerd worden door de verhuur van schaatsen. Plus: ook de scholen zouden tegen betaling gebruik kunnen maken van de piste. Het organiseren van andere festiviteiten kost eveneens een pak geld, denk maar aan de muziekoptredens tijdens de Batjes. En daar tegenover staan geen inkomsten. Tegen de winter zal de Markt in het kader van de stadskernvernieuwing volledig heraangelegd zijn, dus is de timing ideaal. Zo’n ijsvloer zou heel wat mensen op de been brengen, zeker in combinatie met een kerstmarkt.”

Schaatsvloer maakt kans, maar rolschaatsbaan is energiezuiniger

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) leek het idee genegen te zijn, al wou hij er in geen geval op vooruitlopen. “Ik zal heel tevreden zijn als we de volledige Markt en de kerkomgeving tegen de eindejaarsperiode keurig heraangelegd krijgen”, zei hij. “Welke festiviteiten we dan zullen organiseren, ligt nog niet vast. Ook Torhout Handelt heeft een aantal voorstellen. Of een schaatsvloer realistisch is, valt nog te bekijken.”

Raadslid Sien Lagae (Groen) had haar bedenkingen bij het voorstel. “In het kader van het energievraagstuk met prijzen die momenteel uit de pan swingen, lijkt een ijsvloer me totaal niet zuinig te zijn”, reageerde ze. “Misschien is een rolschaatsbaan minder passend in de eindejaarsperiode, maar dat zou naar energieverbruik en prijs toe veel interessanter zijn.”