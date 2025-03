Krijgt het Huis van het Kind een nieuwe invulling?

Eveline Van Quekelberghe (N-VA) klaagt aan dat het Huis van het Kind in Sijsele ‘een lege doos’ is. “Die leegstaande lokalen zouden weer een werking rond jeugd en gezin moeten krijgen”, zegt ze. “We werken aan een nieuwe zinvolle invulling”, repliceert schepen Lut Fockedey (CD&V plus).

Gemeenteraadslid Eveline Van Quekelberghe (N-VA) uit haar ongerustheid over de volgens haar stilgevallen werking van het Huis van het Kind en verwante activiteiten in het Sociaal Huis in Sijsele. Van Quekelberghe was in de tijd toen ze nog lid was van CD&V zelf een tijd als schepen bevoegd voor deze werking. Huis van het Kind Damme is een samenwerking met de gemeenten Damme en Zedelgem en nog diverse andere welzijns- en opvangpartners. “Een belangrijk onderdeel was de zogenaamde ‘weging’ vanuit Kind & Gezin waarbij ouders op consultatie kwamen met hun baby. Maar doordat er volgens de Vlaamse overheid te weinig mensen op consultatie kwamen, werd dit in 2018 stopgezet”, legt Van Quekelberghe uit.

Gebrek aan personeel

“Ik heb daar altijd tegen gestreden maar het mocht niet baten. Maar er was meer dan de weging, zoals de Kindercarrousel die jaarlijks alternerend met Oostkamp en Zedelgem werd georganiseerd. Dat waren heel mooie gezinsmomenten met allerlei workshops, infosessies en veel speelgelegenheid. Ook dat is stilgevallen. Er is wel nog een kantoor van de Landelijke Kinderopvang maar voor de rest is het een lege doos. Die lokalen zouden opnieuw een invulling rond jeugd en gezin moeten krijgen.”

“Er kan maar een nieuwe erkenning als consultatiebureau komen na een oproep van het Vlaams Agentschap Opgroeien en naar ik begrijp wordt er in de nabije toekomst geen oproep verwacht”, reageert schepen voor Welzijn Lut Fockedey (CD&V plus). “We hebben dat niet in de hand. Het is door een gebrek aan personeel dat ook de andere fysieke contactmomenten zijn stilgevallen. Maar bij het begin van deze legislatuur staan we voor mooie uitdagingen en een nieuwe zinvolle invulling van de lokalen is er maar een van.” (PDV)