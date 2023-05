Krijgen gedetineerden binnenkort een buddy voor een betere re-integratie in de maatschappij dankzij studenten forensisch werk?

Een aantal studenten van de Kortrijkse Hogeschool Vives werden gefeliciteerd met hen buddy project rond gedetineerden. Met het project wil men buddy’s koppelen aan gedetineerden om vlotter in de maatschappij geïntegreerd te geraken. Minister Vincent Van Quickenborne kwam de studenten afgelopen vrijdag persoonlijk feliciteren.

Jongeren Gilles Lutin en Niels Deraedt, beiden 22, volgen de intensieve acht-weekse richting forensisch werk die sinds dit jaar aangeboden wordt in Vives. Vanuit de opleiding kregen de studenten de vraag om een project uit te werken die bijdraagt aan een zinvolle detentie. “In totaal hebben we hier met acht personen aan gewerkt. Samen met onze collega studenten moesten we een uitdaging kiezen die uit de beleidsnota van Zuhal Demir kwam, namelijk een betere opvolging van daders, en dit specifiek gericht tijdens hun gevangenisstraf, dit om reclassering beter te laten verlopen” klinkt het bij Lutin.

Samen met de groep kwam men dan uiteindelijk uit bij het buddyproject die verder uitgewerkt werd. “Omdat inburgering nog altijd een groot begrip is hebben we gekozen om een buddywerking uit te werken. Omdat we tijdens de lessen hebben geleerd dat het voor de gedetineerden vaak moeilijk is om te re-integreren in de samenleving na een gevangenisstraf. Via de buddywerking komt de gedetineerde in contact met iemand buiten de gevangenis en zo kan men ervoor zorgen dat men in een goed milieu terecht komt” vertelt Deraedt.

Noden

Het project kan alvast rekenen op veel bijval van minister van Justitie Vincent van Quickenborne die persoonlijk langskwam om het project te beluisteren. “Wat wij belangrijk vinden aan ons project is dat we de focus op beide betrokken partijen leggen. Hierin willen we ervoor zorgen dat er naar hun noden wordt geluisterd, zowel die van de gedetineerden als die van de buddy’s. Op die manier willen we een zo perfect mogelijke match verkrijgen” aldus Lutin.

De uiteindelijke uitwerking van het volledige project zal echter niet door de studenten gebeuren, maar wel door het detentiehuis en Team Justitie. “Wij hebben ons plan opgesteld via een sjabloon, deze krijgt Minister Van Quickenborne ter beschikking om dit naar eigen smaak en mogelijkheden verder uit te werken.” De studenten hopen alvast en positieve evolutie te zien binnen een jaar. “Misschien kan het dan zelfs uitgebreid worden naar andere instanties zoals bijvoorbeeld justitie-huizen enzovoort” klinkt het hoopvol bij de bedenkers. De studenten die meehielpen aan het project zijn Gilles Lutin, Niels Deraerdt, Merin Roman, Silke Lion, Kaat Maselis, Amy Van Renterghem, Elisabeth Van Den Dale en Chloë Devolder.