KRC Genk herdenkt verongelukte Aaron tijdens titelmatch tegen Antwerp

Vandaag, tijdens de beslissende titelmatchen in het Belgische voetbal, zal KRC Genk tijdens de rust hulde brengen aan hun supporter en ex-Bissegemnaar en Lauwenaar Aaron Delannoy. Hij overleed op 26 april na een fatale val van een deathride.

Nadat Aaron Delannoy op 26 april een hele dag kinderen al veilig naar beneden had begeleid van de deathride op de Transfosite in Zwevegem, liep het helemaal mis toen hij zelf naar beneden kwam. Hij maakte een fatale val en overleed ter plaatse.

Aaron was een grote fan van KRC Genk en zou vandaag ongetwijfeld hard meegesupporterd hebben want de Limburgse ploeg maakt nog altijd kans op de titel. KRC Genk neemt het vandaag op tegen Antwerp FC. Tijdens de rust zal KRC Genk Aaron herdenken en hij krijgt na afloop ook een naamplaatje in het stadion, zo schrijft Het Laatste Nieuws.