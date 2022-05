Krantenwinkel mag wedkantoor blijven vlak bij school OLVA Assebroek

Krantenwinkel Papyrus in de Sint-Kristoffelstraat in Assebroek krijgt een nieuwe vergunning als wedkantoor. Dat besliste de Brugse gemeenteeraad maandagavond. Raf Reuse (Groen) vindt dit onverantwoord, op enkele meters van een school, met name OLVA Assebroek.

Brugge heeft een convenant opgesteld voor de kansspelen en wedkantoren op haar grondgebied. Dit besluit is een algemene visie voor de omgang met kansspelen (met inbegrip van wedkantoren) in Brugge.

“Er wordt een concrete aanpak aangegeven qua openingsuren, locatie bepalingen alsook moraliteitsonderzoek, dit per type en afgestemd op de Brugse context. Op deze manier wordt er uniformiteit bewerkstelligd en worden deze activiteiten binnen een maatschappelijk aanvaardbaar kader gehouden”, stelt burgemeester Dirk De fauw(CD&V).

Wedkantoor

Tegelijkertijd werd maandagavond de convenant met boekhandel Papyrus goedgekeurd. Door een wetswijziging van de wet op de kansspelen moet immers sinds 25 mei 2021 bij een vergunningsaanvraag voor een wedkantoor (of kansspelinrichting), ingediend bij de kansspelcommissie, een convenant worden toegevoegd dat wordt afgesloten met de stad.

Raf Reuse (Groen) verzette zich tegen deze convenant: “Wedkantoren horen niet dicht bij een ziekenhuis of een school, we moeten de zwakkeren in onze samenleving beschermen tegen het gokken.”

Burgemeester Dirk De fauw wuifde die kritek weg: “Het wedkantoor in de Sint-Kristoffelstraat is een bestaande zaak, waarvan de huidige vergunning voor een wedkantoor vervalt op 10 juli 2022. De uitbater wil een hernieuwing aanvragen bij de kansspelcommissie. Voorafgaandelijk moet een convenant worden afgesloten met de Stad. Het is niet aan ons om een bestaande, zelfstandige te broodroven, die winkel bestaat al acht jaar!”