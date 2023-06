Krantenwinkel Harlekijn in Beernem verkoopt nu ook broodjes: “Veel zaken in de buurt zijn verdwenen”

Sinds begin deze week kan je in krantenwinkel Harlekijn in Beernem ook terecht voor belegde broodjes, koeken en andere lekkernijen. Uitbaatster Nathalie D’haeninck (47) wil daarmee de vraag van heel wat klanten die een snelle hap zoeken, beantwoorden.

Al sinds maart dit jaar bereidde D’Haeninck zich voor op de veranderingen in haar winkel. Het idee om ook broodjes te verkopen, speelde echter al langer. “Ik krijg regelmatig mensen over de vloer die op zoek zijn naar een snelle hap. Vroeger kon je daarvoor terecht bij andere zaken in Beernem en Oedelem, maar veel van die zaken zijn gestopt. Het leek me dan ook interessant om daar zelf mee van start te gaan”, vertelt ze.

Positieve reacties

De voorbije maanden ging de uitbaatster op zoek naar leveranciers en materiaal. Bovendien kwam een bakker langs om haar uitleg te geven.

“Je hebt goed materiaal nodig om kwalitatieve broodjes aan te kunnen bieden. Bovendien moet je ook in orde zijn met alle regels voor het voedselagentschap. Sinds deze week zijn we echt gestart en de eerste reacties zijn alvast positief. Mijn klanten zaten hier blijkbaar op te wachten”, lacht ze.

Iets extra

Als haar initiatief aanslaat, wil D’haeninck de verkoop van broodjes misschien uitbouwen. “Ik krijg nu al vragen om iets extra te doen, maar wil er eerst voor zorgen dat de reguliere verkoop goed aanslaat. Eens we alles onder de knie hebben, kunnen we nadenken over de toekomst. Terwijl we hiermee starten, zal ons aanbod schoolmateriaal verkleinen. Balpennen en andere basisproducten zal ik nog verkopen, maar specifieker materiaal verdwijnt uit het aanbod.”

“Ik merk dat men in vergelijking met vroeger veel minder materiaal nodig heeft”, besluit de uitbaatster.