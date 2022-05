Krant van West-Vlaanderen vliegt mee met iconische Dakota DC-3 in Oostende

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vliegt een iconisch vliegtuig vanuit Oostende. Een unieke ervaring, zeker voor een luchtvaartliefhebber zoals onze man. Hij stapte mee aan boord om een rondvlucht van een half uur te maken boven Brugge en Zeebrugge op lage hoogte.

De Koninklijke Dakota DC-3 ‘Prinses Amalia’ werd in 1944 gebouwd en is eigendom van de Nederlandse Stichting DDA Classic Airlines.

De luchtvaartmicrobe heeft me al bijna 30 jaar te pakken. Geen wonder dat ik mijn echtgenote en dochters influisterde om mijn vaderdag cadeautje misschien een paar weken te vervroegen. Mijn luchtvaarthart maakte een sprongetje toen eindelijk de bevestigingsmail om te gaan vliegen met de DC-3 in de mailbox landde.

Klank van de vrijheid

Er zijn weinig vliegtuigen die zo iconisch zijn als de DC-3 Dakota. Het geluid van de twee Pratt & Whitney R 1830-92 ‘Twin Wasp’ stermotoren van ieder 1200 pk is de klank van de vrijheid. Van dit type werden er voor en tijdens de tweede wereldoorlog om en bij de 11.000 exemplaren gebouwd in verschillende varianten.

Het speelde een cruciale rol als transportmiddel om Europa te bevrijden. Na de oorlog werden heel wat vlieguitgen doorverkocht naar de civiele luchtvaart om de draad weer op te nemen. Vandaag zijn er wereldwijd nog bijna 180 stuks die regelmatig vliegen. ‘Onze’ DC3 vandaag is er daar nog eentje van.

Inchecken

In de vertrekhal van de luchthaven zijn er een aantal TUI vluchten die vertrekken. Terwijl die passagiers inchecken val ik samen met nog enkele andere toch ietwat uit de toon tussen het vakantiepubliek.

We worden welkom geheten door twee dames van van de Dutch Dakota Association en stellen ons voor aan onze piloot Arjan van Adrichem, onze piloot voor vandaag.

Parachutisten op D-Day

“De DC-3 Prinses Amalia is het enige nog vliegende DC-3 toestel in Nederland”, schetst de piloot die vrijwilliger is bij DDA Classic Airlines. “Het vliegtuig is bijna 80 jaar oud en heeft een zeer rijke geschiedenis. Zo kwam dit toestel in juni 1944 tijdens D-day in actie om parachutisten te droppen en werd het ingezet tijdens operatie ‘Market Garden’ (de Slag om Arnhem).”

“Na de oorlog kwam het in dienst als het eerste Nederlandse regeringsvliegtuig, om daarna nog bij de Rijksluchtvaartdienst ingezet te worden. Vanaf 1975 werd het opgesteld in een museum.”

“Z.K.H. Prins Bernhard heeft altijd de wens gehad dat zijn ‘eigen’ Dakota ooit weer vliegwaardig zou worden gemaakt. Twintig jaar na de laatste vlucht van de PH-PBA ging deze wens in vervulling. Na grondige restauratie maakte het toestel in 1995 haar eerste vlucht.”

“De DC-3 is eigendom van de Stichting DDA Classic Airlines. DDA Classic Airlines beschikt over een AOC (Air Operator Certificate), de hoogste erkenning in de civiele luchtvaart. Daarmee vliegt zij met de historische DC-3 onder dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften als de grote internationale luchtvaartmaatschappijen.”

“De Stichting is een 100% vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het behoud van Nederlands Vliegend Erfgoed opdat ook volgende generaties kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in de luchtvaart en ervaren hoe het is om in een historisch vliegtuig te vliegen.”

Voor de piloten – actieve lijnpiloten die in het dagelijkse leven vliegen bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen – is het met de DC-3 nog écht vliegen. Geen computers of automatische piloot, maar met handen en voeten. Ook voor hen is het een passie want om met de DC3 te mogen vliegen volgens ze ook een extra opleiding die ze ook zelf bekostigen.

Veiligheidsinstructies

Na de veiligheidscontrole kunnen we de bus op die ons naar het vliegtuig brengt. Op de apron staat ‘onze’ DC3 te blinken. Voor we instappen mogen we nog ruim de tijd nemen om te fotograferen en selfies te nemen of neemt de bemanning graag even de tijd om van ons een foto te maken voor het toestel.

Met 18 passagiers in het vliegtuig hebben we merkelijk een pak meer beenruimte dan het doorsnee vliegtuig. Uiteraard volgt er nog een briefing met de veiligheidsinstructies. Om het toestel staan de twee DDA-techniekers klaar om de piloten te assisteren bij het starten van de motoren.

Terwijl de Pratt & Whitney’s langzaam warm draaien, een oudere dame behandel je immers met zorg, geeft de piloot uitleg terwijl hij de cabine binnenkijkt. Een afgesloten cockpit was nog geen vereiste bij de bouw in 1944.

We kunnen vertrekken. De stewardess neemt ook haar plaatsje in. In een vorig leven was ze Stewardess bij KLM maar werkt ondertussen in de zorg, maar ook bij haar is de vliegmicrobe blijven hangen en is ze een van de bijna honderd vrijwilligers die met veel passie dit vliegend luchtvaarterfgoed in stand houden.

Net voor het opdraaien van de startbaan gaat het toerental de lucht in. Een laatste test we zijn klaar voor vertrek. Een korte aanloop en we voelen het staartwiel van de grond komen. De wielen helemaal van de grond.

Bewondering voor Brugge

We draaien het binnenland in en onder ons zien we de Gistel en de E40 passeren. We mogen de veiligheidsriemen losmaken en krijgen de uitnodiging om rond te lopen en naar hartenlust buiten te kijken en een blik in de cockpit te werpen. We naderen Brugge want het Jan Breydelstadion schuift onder ons door

Ik wacht in de smalle gang netjes mijn beurt af om ‘mijn’ stad nog eens vanuit de lucht te bewonderen. De bewondering voor Brugge zien we ook in de cockpit. De tweede piloot neemt ook de smartphone in de hand om een Brugge te fotograferen: “Het blijft voor ons ook uniek hoor om dit doen” zegt piloot Arjan met een even grote glimlach als de onze.

Na een rondje Brugge gaat het verder richting de kust. Voor ons duikt de haven van Zeebrugge en over Blankenberge zwenken we om evenwijdig met het strand te vliegen. We volgen de kustlijn om weer terug te keren naar Oostende. Het einde van ons halfuurtje vliegplezier zit er bijna op.

Terug de stoel in en riemen vast klinkt er door de intercom. De wielen raken opnieuw de grond. We krijgen een officieel vluchtcertificaat in handen. De once-in-a-lifetime ervaring zit erop.

Vijf vluchten

In totaal zal de DC-3 vijf vluchten uitvoeren vanuit Oostende. De vluchten duren allen tussen de 30 en 60 minuten. De ticketprijzen voor deze iconische vluchten startten vanaf 150 euro.

De tickets voor deze rondvluchten dit weekend zijn uitverkocht. Of ze na dit eerste weekend nog eens terugkomen naar Oostende kon DDA Classic Airlines nog niet uitsluiten. Maar wie ondertussen zelf eens wil ervaren hoe het is om met de Dakota DC-3 mee te vliegen kan vanaf verschillende locaties in Nederland wel nog een vlucht boeken.

(TB)