Kranige Suzanne Kerkhove blaast honderd kaarsjes uit en wordt op stadhuis Waregem ontvangen

Op 11 december vierde Suzanne Kerkhove haar honderdste verjaardag. Ze werd met haar grote familie door het stadsbestuur op het stadhuis ontvangen.

Suzanne werd geboren in Waregem en ging op haar veertiende aan de slag in de fabriek Transvaal en hielp later als zelfstandige in de schrijnwerkerij. Ze houdt van kaarten, wandelen, breien en kruiswoordraadsels oplossen. Ze is lid van Okra en volgt actief sportprogramma’s op tv.

Ook haar man Albert Van Assche werd honderd jaar. Hij overleed in 2018. Ze koestert veel mooie herinneringen aan de vele reizen naar Portugal, Lourdes en Amerika.

Suzanne heeft vier kinderen: Rosa, Joseph, Daniel en Paul en tien kleinkinderen: Amélie, Elise, Sofie, Tom, Koen, Jason, Geoffrey, Rik, Claudine en Carine. De achterkleinkinderen heten Marie, Thomas, Jolien, Emelie, Fien, Megan, Margaux, Manon, Channon, Amy, Jena, Mattis, Jentl (+), Lander, Marit, Charle, Loa en Elis.

(PPW/foto HDV)