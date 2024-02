Kranige Rumbeekse Hendrika Verstraete rondt de kaap van de 100 jaar

Maria-Hendrika, in de volksmond Henriette Verstraete werd op 19 januari 1924 in Rumbeke geboren. Ze vierde op dezelfde dag, 100 jaar later, met familie en vrienden haar eeuwfeest in het woon-zorgcentrum De Hovenier. Schepen van Burgerzaken Stefaan van Coillie kwam haar namens de stad, de provincie en het koningshuis van harte feliciteren.

Henriette werd geboren in Rumbeke en heeft er haar hele leven gewoond. De iets ouderen onder ons hebben haar wellicht gekend als de gastvrouw van het etablissement ‘t Peerd op het Kerkplein van Rumbeke, waar vooral commerçanten over de vloer kwamen. Het interieur van ‘t Peerd stond volledig in het teken van het edele dier. Muur- en plafondschilderingen waren verwijzingen naar het paard en de paardensport. Henriette zelf had geen kinderen, maar was goed omringd door onder meer de familie Dumoulin.

Lekker eten met goed glas

“Henriette heeft van het leven geprofiteerd”, zegt Johan Dumoulin. “Ze ging graag uit eten, ze was enorm preus op zichzelf. Ze was altijd mooi gekleed en ‘gecoiffeerd’. Ze was ook in het buitenland bekend. Aan de Bodensee, waar ze vele jaren op vakantie ging, werd ze enthousiast verwelkomd als Hendrike aus Rumbeke. Sinds een vijftal jaar verblijft ze in het wzc De Hovenier, was ze heel tevreden is. Als we haar vragen naar het geheime recept om 100 jaar te worden, zegt de eeuwelinge gevat: “Elke dag nemen zoals hij komt, elke dag lekker eten met een goed glas erbij en zorgen dat je omringd bent door vriendelijke mensen. Dat alles geeft positieve energie om het lang uit te zingen.” (AD)