Kranige Noemie Delaere viert honderdste verjaardag thuis

Noemie Delaere heeft donderdag thuis in de Leliestraat haar honderdste verjaardag gevierd

Noemie werd geboren in Ruddervoorde, als dochter van Camille Delaere en Magdalena Debaecke, in een gezin met zes kinderen. Ze trouwde op 20 februari 1957 met Mauritius Meuleman, met wie ze een dochter kreeg. Mauritius overleed al op 15 maart 1978. Noemie vond opnieuw huwelijksgeluk bij Camille Sap. Het paar trouwde op 12 oktober 1979. Camille overleed op 18 december 1994. Vijf jaar later moest Noemie ook afscheid nemen van haar dochter.

Noemie is een vroege vogel en brengt graag structuur in haar dagen. Om zeven uur ontbijt ze en om elf uur geniet ze van haar middagmaal – dat ze nog altijd zelf kookt. Diezelfde structuur komt ook terug in haar poetsschema. Iedere dag van de week poetst ze een bepaald deel van haar huis. Zo is tegen het einde van de week haar hele woning gepoetst.

“Noemie, jij bent een kranige, zelfstandige dame, die het liefst alles zelf in handen neemt. Voor de boodschappen komen Michel en Henriëtte twee keer per week langs. Dan gaan jullie het nodige halen in de supermarkt, maar als er iets te kort is, ga je het zelf kopen bij de bakker of de slager”, zei burgemeester Annick Vermeulen, toen ze op bezoek kwam om een geschenk van de gemeente en van het Belgisch koningshuis te overhandigen.

Noemie vult voorts haar dagen met sudoku’s invullen en in de tuin werken. (BC)