Kranige Marie-José Noppeviert honderdste verjaardag

Op maandag 29 augustus zette schepen van Burgerzaken Sherley Beernaert eeuwelinge Marie-José Noppe in de bloemetjes. Marie-José woonde vijftien jaar in Dadizele vooraleer ze vorig jaar haar intrek nam in het woonzorgcentrum Marie-Astrid in Menen. Marie-José vierde in het bijzijn van haar familie haar honderdste verjaardag.

Ze groeide op in Gullegem, waar ze ook lange tijd zou wonen. Op 17 mei 1946 trouwde ze met Honoré Noppe. Hij overleed op 62-jarige leeftijd. Samen kregen ze twee dochters. Inmiddels zijn er ook zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Onlangs werd Marie-José zelf betovergrootmoeder.

Samen met haar dochter Paulette, kleindochter An, achterkleindochter Lisa en achter-achterkleindochter Nina vormt Marie-José een vijfgeslacht. (BF)