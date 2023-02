Kranige eeuweling Maria Vanhoutte uit Wingene viert haar honderdste verjaardag

Maria Vanhoutte mag zich voortaan een eeuweling noemen. Op zaterdag 18 februari werd haar honderdste verjaardag gevierd. De oude dame woont in bij haar dochter. Maria is opgegroeid in de Kapellestraat in Wingene en dit met haar twee boers en drie zussen.

Ze volgde het lager onderwijs tot aan de leeftijd van twaalf jaar en trok daarna op internaat naar Poeke. Haar ouders vonden regelmaat en een goede opvoeding heel belangrijk. Tijdens haar werkloopbaan was Maria actief op de boerderij. Ze huwde met Achiel Verhoye, maar na vier jaar huwelijk verloor ze haar man. Ze hertrouwde met Jerome Sabbe. Het koppel runde de boerderij verder en dat was toen een goede bron van inkomsten.

“Ik beleefde heel wat miserie, maar kende ook mooie momenten”, vertelt Maria. “Ik trouwde net na de oorlogsjaren en dit in armoedige tijden. Ik verloor al vlug mijn eerste man, maar toch bleef ik doorzetten. Vandaag vier ik, samen met mijn familieleden, burgemeester en schepenen mijn honderdste verjaardag en daar ben ik trots op.”

Maria woonde tot aan de leeftijd van 98 jaar zelfstandig in de Leenmolenstraat in Wingene. Momenteel woont ze in bij haar dochter langs de Egemsestraat in Wingene.

