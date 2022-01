Krak van Zonnebeke : “Ik droom ervan één keer honderd kilometer te lopen”

Wim Coudron, de organisator van de succesvolle Natuurloop én gedreven Mooimaker, had de Krak-titel totaal niet verwacht. Het is volgens hem wel een stimulans om verder te gaan.

“Ik had het totaal niet zien aankomen. Het voelt als een enorme blijk van waardering voor wat we proberen te verwezenlijken. Dat doet wel iets met een mens. Misschien is mijn voordeel geweest dat ik een breed publiek bereik met het lopen en de stemperiode kwam in de periode van onze Natuurloop, maar alle genomineerden verdienen te titel. Het is een grote eer om uit een dergelijk selecte groep verkozen te zijn, want het zijn allemaal Kraks. Enkel de laatste week heb ik wat publiciteit gemaakt”, aldus Wim Coudron. Ook echtgenote Annelies en kinderen hadden het niet verwacht.

Sociaal actief

“Ik kan alleen maar hopen dat het de kinderen stimuleert om ook later in het sociaal leven actief te zijn. Want laat ons eerlijk zijn, het wordt steeds moeilijker om mensen te motiveren om vrijwillig iets te doen. We leven meer en meer in een wereld van voor wat hoort wat… hopelijk kunnen we die trend ombuigen” stelt Wim.

Wim schrijft zijn titel toe aan de Natuurloop die hij jaarlijks organiseert maar er is meer. “ Ik wil mijn collega bestuursleden van harte bedanken en ook eens in beeld brengen. Ik ben misschien wel de trekker en kwam vijf jaar geleden met het idee maar zonder hen zou ik niets zijn. Ook zij verdienen de eer”, aldus Wim.

Naast de Natuurloop was hij ook de trekker achter het Haneveld achter de steenbakkerij waar een loopparcours werd aangelegd. “Voor wie in alle rust wil lopen, is het the place to be! Het idee om eens een training te organiseren als voorbereiding op de Natuurloop werd een groot succes. De bal ging aan het rollen en zo ontstond ons Trailteam Natuurloop Zonnebeke. Dit is een besloten Facebookgroep met ondertussen bijna 600 leden.”

Stimulans

Het behalen van de titel zal Wim niet stoppen. “Integendeel, de titel is een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er liggen nog heel wat ideeën te rijpen. Nu nog een aantal mensen warm krijgen om op de kar te springen”, zegt Wim met de glimlach.

“Ik heb al wat mooie trails gelopen, van 10 tot en met 60 kilometer. Graag had ik één keer in mijn leven een 80 en een 100 kilometer gelopen. De laatste twee jaar sputtert het lichaam wat tegen, maar we blijven hopen en er een uitdaging in zien. Ook al verklaren mijn gezinsleden me gek. (lacht) Het lopen in de natuur is voor mij een must Het is een manier van ontspannen, het hoofd leegmaken en genieten van de natuur. Je voelt je als herboren wanneer je terugkomt en onder de douche staat.”

Wensen

De grote wensen van de kersverse Krak zijn de maandelijkse trainingen verder organiseren en de eigen Natuurloop opnieuw in goede banen leiden zonder dat de pandemie roet in het eten gooit.

“Hopelijk wordt het opnieuw een editie met alles erop en er aan!” Verder wenst hij dat de Zonnebeekse sportinfrastructuur mag uitgebreid worden ten bate van de vele sportverenigingen die de gemeente telt.

Je bent ook Mooimaker. Wat ergert je het meest? “Jammer genoeg is het vechten tegen de bierkaai, meer dan eens heb je een zone geruimd en vind je de dag nadien al opnieuw de eerste blikken. Tijd om statiegeld in te voeren, en liefst meer dan 0,2 euro! Wat houdt de beleidsmakers eigenlijk tegen?” Waarom zou iedereen een beetje een natuurloper moeten zijn? “Elk seizoen heeft bij het lopen zijn charmes. Door al die verschillende prikkels voel je niet hoeveel kilometers je op de teller hebt. Op de rijweg moet je constant opletten en plaats maken voor het verkeer. Neen, geef me maar het bos en natuurloopjes.” Wat zou je op sportief vlak in Zonnebeke nog gerealiseerd willen zien? “Graag een eigen bepijld trailparcours in een prachtige landelijke omgeving. Bijkomende sportinfrastructuur is ook nodig. Een nieuwe sporthal is een must met zoveel sportclubs en leden in Groot Zonnebeke. Ook vind ik dat er in onze streek en bij uitbreiding in West-Vlaanderen heel wat meer mogelijkheden liggen om nog meer onverharde wandel-, loop- of mtb-paden te verwezenlijken. Hoe mooi kan het zijn als clubs elkaar kunnen helpen.”

BIO

Privé

Wim Coudron ( 45 ) is geboren en getogen Zonnebekenaar en woont in de Grote Molenstraat. Onze Krak is gehuwd met Annelies Cornille en fiere vader van Axelle (19) en Maxime (16)

Loopbaan

Na A2 mechanica in het VTI Ieper ging hij aan de slag bij Picanol, eerst als arbeider en sinds 5jaar als bediende bij de dienst infrastructuur.

Vrije tijd

Naast het voorzitterschap van natuurloop Zonnebeke en lid van de gemeentelijke sportraad vindt hij zijn hobby in het lopen; fietsen en tuinieren. Daarnaast maakt hij ook tijd vrij om te supporteren voor dochter Axelle die regelmatig een loopwedstrijd meepikt en voor zoon Maxime die competitief aan wielrennen doet.