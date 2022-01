Krak van Zedelgem : “Fier dat we het taboe rond sterrenkindjes doorbreken”

Amina Stubbe praat openlijk over haar sterrenkindje Emmy. Voor haar moedige getuigenis in deze krant vorig jaar kroonden de KW-lezers haar tot Krak van Zedelgem. Ze moedigt ouders met een ongeboren kindje aan ook hun ervaring te delen.

Naast de knuffelbeer die even zwaar weegt als Emmy woog, zit sinds kort ook een zelfgehaakte ooievaar trots op de kast. Amina Stubbe (30) en Kasper Declercq (30) kijken hoopvol uit naar de komst van hun tweede kindje begin april. Dat dit dochtertje als tweede voornaam ‘Emmy’ zal krijgen, staat al vast. Kort nadat haar kindje op 29 januari vorig jaar na 36 weken overleden ter wereld kwam, vond Amina na een geboortefoto de moed om in KW haar verhaal te vertellen.

“Dat de krant ook voor de Krak van Zedelgem aan ons zou denken, had ik niet verwacht. Kasper en ik wonen tenslotte nog maar een jaar of drie in Veldegem. Behalve een berichtje op Facebook, maakte ik voor mijn nominatie voor de Krak eigenlijk geen reclame. Onze familie en de buurvrouw van mijn mama stemden beslist voor mij, en ook collega’s op het werk die het wisten. Blijkbaar is dit delicaat thema voor meer lezers dan gedacht een heel herkenbaar verhaal.”

Een prijsuitreiking zal Amina wellicht niet bijwonen. Door corona blijft het opletten met de geboorte nabij. Dat ze Krak is, ziet ze niet zozeer als een persoonlijke eer. Ze is boven alles fier dat ze door de krant het taboe rond sterrenkindjes helpt doorbreken. “Ik heb mee in gang gezet dat er makkelijker over gesproken wordt.”

Ouders zoals Kasper en Amina worden al langer professioneel bijgestaan door zowel het Berrefonds als Boven De Wolken. Fotografen van die laatste vzw geven aan ouders van sterrenkindjes geboortefoto’s als een blijvende herinnering. Via de websites van die Vlaamse verenigingen kunnen koppels hun gemis en verdriet met elkaar delen, door vooral met een eigen korte of lange tekst even hun hart luchten.

Dat oudere generaties nauwelijks spraken over dat verlies, weet ook Amina’s mama Susy De Coster. “Gewoon voortdoen is voor een West-Vlaming typerend. ‘Het zal wel slijten’, hoorde je vroeger zeggen. Dat is ook ergens wel zo, maar zelfs een kort berichtje kan écht een steun zijn. Toen een vriendin bij Amina thuis de Emmy-beer zag zitten, was ze ontroerd. De herinnering aan haar eigen overleden kindje kwam opnieuw naar boven, en ze liet eenzelfde pluchen konijn op maat maken. Families vergeten hun sterrenkindjes nooit.”

Eigen plek

Veel over hun eerste kindje praten, en blijven praten, was voor Amina en Kasper helend. De hechte gezinsband met ook moeder Susy die meer dan eens per week langskomt, is voor hen nog steeds een warme steun. Met onder meer de foto’s van Boven De Wolken, een unieke knuffelbeer die ook 2,740 kg weegt, en een handgemaakte urne, blijft Emmy een eigen tastbaar hoekje in huis hebben. “Kasper en ik, en mijn beide ouders verjaren in januari. En ook Emmy’s verjaardag zullen we niet zomaar laten voorbijgaan. Ze blijft deel uitmaken van de levensloop van onze familie”, vat Amina samen.

In Zedelgem kunnen ouders van sterrenkindjes ook mee een boom in een geboortebos planten, en een eigen plekje op de begraafplaats krijgen. Elke vader en moeder verwerkt het verlies op zijn manier. Dankzij Amina krijgen sterrenkindjes voortaan een eigen stem.

Zijn jullie krantenlezers, de papieren versie of online? Welk soort nieuws lees je graag? “Wij zijn vooral scrollers (het vlug overlopen van nieuwsberichten op het beeldscherm, red.). Verschillende nieuwswebsites worden dagelijks geopend op onze smartphones. Ik lees vooral regionaal nieuws of showbizzartikels. Niet zozeer de roddels interesseren me, wel eerder de persoonlijke interviews.” Wat mis je door corona, en waar kijk je naar uit om opnieuw te mogen doen? “Ik mis vooral het contact met collega’s en vrienden. Elk jaar spreek ik af met vrienden uit de hogeschool Howest op de kerstmarkt in Brugge. Die traditie willen we na corona zeker nieuw leven inblazen. Ook een goede babbel met collega’s aan het koffieapparaat of een teamlunch, zijn de dingen die het werk op kantoor leuk maken. Na twee jaar thuiswerken, heeft een mens daar echt nood aan.” Wat mogen we je wensen voor komend jaar? “Een zwangerschap waarna we het ziekenhuis kunnen verlaten met een opgeheven hoofd en een gezond kindje in onze armen, of in het Maxi-Cosi-stoeltje.”

Bio

Privé

Amina Stubbe (30) is de dochter van KW-correspondent voor Oostkamp Geert Stubbe en Susy De Coster. Ze woont met Kasper Declercq (30) en de zwarte kater Muchu in de Acaciastraat in Veldegem. Hun dochtertje Emmy werd als sterrenkindje geboren. Een zusje verwacht de familie in april.

Loopbaan

Amina werkt als BI-specialist bij Proximus in Brussel, Kasper is aan de slag als analist-Programmeur bij Telsmart in Zedelgem. Beiden studeerden af als master of science in de industriële wetenschappen electronica-ICT.

Vrije tijd

Op de trein onderweg begon Amina knuffels te haken. De eerste knuffel voor Emmy staat bij haar urne.