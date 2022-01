Krak van Wingene : “In de Chiro maak je echt vrienden voor het leven”

Philip Gryspeert is een druk bezet man. Hij is zaakvoerder bij B&G Verzekeringen, dat uitgroeide tot een B&G-groep met zes kantoren. Naast zijn dagelijkse job is hij heel actief binnen het verenigingsleven en daarbovenop is hij sinds dit jaar Krak van zijn gemeente.

Het ging er spannend aan toe bij de Krak-verkiezing in Wingene. Philip Gryspeert (56) haalde de overwinning. “Toen ik hoorde dat ik was genomineerd, was ik verrast, maar tegelijk ook een beetje vereerd. De liefde en de passie voor mijn beroep en het ondernemerschap zit in echt in mij. Ik ben letterlijk dag en nacht in de weer voor anderen en dat zowel professioneel als privé.”

“De timing van de verkiezingen was voor mij iets moeilijker. Het jaareinde is klassiek bijzonder druk op het kantoor en het was een jaareinde met weinig fysiek contact. Ik had dan ook niet veel tijd om ermee bezig te zijn. Mensen persoonlijk aanspreken om voor mij te stemmen was moeilijk en ik kon enkel de mensen bereiken via sociale media en ik hoopte dat ze even de tijd vonden om voor mij te stemmen. Het volledige stemverhaal bleef een puur digitaal verhaal. Eerlijk gezegd ben ik toch wel bijzonder blij met deze titel en zelf een beetje trots. Het doet mij enorm veel plezier dat mensen appreciëren waar ik dag en nacht mee bezig ben”.

Philip is een erkend verzekeringsmakelaar en is zaakvoerder binnen de B&G-groep. Hij startte onderaan de ladder en klom steeds iets hoger. Momenteel is de groep zes kantoren rijk. “Met B&G schreven en schrijven we nog steeds een mooi verhaal. Naast Zwevezele en Wingene zijn we ook aanwezig in Pittem, Meulebeke, Roeselare en zeer recent in Waregem.”

Groot engagement

“Ik kon dit verhaal enkel waarmaken met de medewerking van mijn fantastisch team waar ik onvoorwaardelijk kan op steunen. Maar ook zonder het vertrouwen van de klanten konden we dit niet waarmaken. We proberen topservice te koppelen aan de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Ik dank dan ook graag alle klanten voor hun jarenlange vertrouwen. Zonder klanten is er geen kantoor en met de diverse kantoren willen we lokaal aanwezig blijven om de klant dicht bij de nodige service te kunnen verlenen.”

Op privévlak is Philip niet weg te slaan uit het verenigingsleven en engageert hij zich bij tal van organisaties. De Chiro neemt toch wel een heel speciaal plaatsje in zijn hart in. “De Chiro is en blijft heel belangrijk voor mij. Chiro is vriendschap voor het leven en is bovendien een enorme leerschool. Als leider word je voorbereid op het later functioneren in het professionele leven. Na negen jaar lid te zijn en vijf jaar leider te zijn, ben ik vervolgens nog 27 jaar meegegaan op kamp als kok.”

“Door het beheer van de gebouwen – ik ben voorzitter van vzw ‘t Heem – blijf ik dicht bij de huidige werking staan en zo vorm ik graag een luisterend oor en een helpend hand. In Zwevezele vormt de Chiro het kloppend hart van een groot deel van het verenigingsleven. In het bestuur is er oud-leiding terug te vinden. Ik blijf dan ook graag bestuurslid bij de oud-leiders. Een vijfjaarlijks rimpelbivak met de oud-leiding met gemiddeld zo’n 150 deelnemers tussen de 18 en 75 jaar, spreekt tot de verbeelding.”

Hoe kijk je terug op de voorbije periode? “In oktober 2020 werd ik heel erg ziek door een coronabesmetting met een lange nasleep tot in 2021. Ik trachtte het negatieve om te zetten in iets positiefs. Ik ontdekte de uitrol van een digitale werking. Bij mij thuis ontdekte ik dat het eens niks om handen hebben, ook heel leuk kan zijn.” Woon je graag in de gemeente Zwevezele? “Ik hoop echt dat ik Zwevezele nooit meer moet verlaten. Ik hoop ook dat mijn kinderen er altijd blijven wonen. De voornaamste troef is het ‘volkse’ en dat is toch wel de succesformule die het verenigingsleven doet bloeien. Carnaval is daar het mooiste bewijs van. In onze gemeente is iedereen gelijk wat je ook doet en wie je ook bent.” Lukt het om je druk werkleven te combineren met gezin en vrije tijd? “Ik heb een gedreven persoonlijkheid en die maakt het er niet eenvoudig op om alles goed te combineren. Tijdens mijn werkdagen kom ik al eens te laat op een vergadering. Ik moet soms schipperen met mijn tijd om wat vrije tijd in te lassen. Thuis kan ik mijn volledige vrijheid kwijt en krijg ik ook tijd om mij te ontplooien. Ik geniet van mijn gezin. Ik ben wel een persoon die onder de mensen moet zijn.”

BIO

Privé

Philip Gryspeert (56) is gehuwd met Trui Vandeweghe. Ze hebben twee dochters Sien (19) en Noor (15). Het gezin woont langs de Rupsenstraat in Zwevezele.

Loopbaan

Philip is zaakvoerder bij B&G Verzekeringen, dat uitgroeide tot een groep met zes kantoren in de regio.

Vrije tijd

Bij het Davidsfonds Zwevezele is hij voorzitter, alsook voorzitter bij vzw ’t Heem (beheer gebouwen Chiro Zwevezele). Philip is bestuurslid bij de vzw Oudleiders Chirojongens Zwevezele. Hij is lid van het directiecomité wzc Het Laar en lid van de algemene vergadering Scholengroep Zwevezele. Om het rijtje compleet te maken is hij ook lid van de Landelijke Gilde, lid van fietsclub Omer oe Beter en van de carnavalsgroep De Oldies.