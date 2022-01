Krak van Wielsbeke: “De zomerschool is ook voor ons een leerproces”

De Wielsbekenaar stuwde Noa Debackere (23) naar de titel van Krak van Wielsbeke. Haar werk als coördinator van de zomerschool Wielsbeke Piccolo werd duidelijk geapprecieerd. “Dit had ik helemaal niet zien aankomen”, reageert ze vol ongeloof.

Vorige zomer organiseerde de Wielsbeekse avondschool Wasko voor het eerst een zomerschool. Tijdens de laatste twee weken van augustus konden kinderen leerstof herhalen met het oog op het nieuwe schooljaar. Om die zomerschool in goede banen te leiden kwam Wasko bij de 23-jarige Noa Debackere terecht.

“Ik had net mijn eerste schooljaar als leerkracht achter de rug en was al even verantwoordelijke bij de zomersportkampen van Sportiek. Daar had ik mijn laatste opdracht achter de rug en dus was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarom contacteerde Jan De Potter van Wasko mij”, vertelt ze. Noa wilde zich goed voorbereiden en scharrelde heel wat informatie bijeen. “Een zomerschool is niet zoals een gewone school. Dat leren studies uit andere landen ons. Zo konden wij ook een visie uitbouwen die we wilden volgen.”

Noa’s taak bestond erin een team van verschillende leerkrachten en assistenten samen te stellen en een planning op te maken. “Voor de kinderen en voor ons was afwisseling heel belangrijk. Wij koppelden spelenderwijs leerstof herhalen in de voormiddag aan activiteiten zoals een bedrijfsbezoek of een bezoek aan het André Demedtshuis in de namiddag. We deden alle verplaatsingen te voet, dus leerden we de kinderen ook een stukje verkeer. Alle activiteiten hadden zo een doel.”

Succesvol

65 kinderen vonden de weg naar Wasko. Voor een eerste keer was dat al heel succesvol. “Vooral anderstalige kinderen en kinderen die wat opfrissing konden gebruiken voor het volgende schooljaar klopten bij ons aan. Wij beperkten de leerstof tot herhaling van essentiële leerstof voor het volgende schooljaar.” Bij de anderstalige kinderen focuste Wasko Piccolo op de Nederlandse taal. Ze hebben zich ontzettend goed ingezet en waren echt gemotiveerd om stappen te zetten. Wij willen hen dezelfde kansen op onderwijs geven zoals wij die gehad hebben. Taal mag geen barrière zijn.”

Bekroning

En die aanpak wierp haar vruchten af. Van de scholen en de ouders kwamen heel wat positieve reacties. “Dat gaf ons als team echt voldoening. Daarnaast motiveert het ons om verder te doen en om beter proberen te doen. Ook voor ons als leerkrachten is het een leerproces. Het was nog maar de eerste keer dat we een zomerschool openden”, blikt ze terug.

De organisatie van de zomerschool leverde Noa de titel van Krak op. Op die bekroning had ze niet echt gerekend. “Ik moest het opnemen tegen enkele straffe namen. Magda Deprez rondde een jarenlang schepenambt af en Bram Naessens schopte het tot Belgisch kampioen rolstoeltennis. Zij en de twee andere kandidaten verdienden de titel even hard als ik. Maar ik ben toch blij nu blijkt dat het werk bij Wasko Piccolo geapprecieerd wordt”, besluit ze. (NVR)

Kunnen de kinderen uit de lagere school ook volgend jaar bij Wasko Piccolo terecht? “Volgend jaar zal Wasko Piccolo opnieuw de deuren openen. De positieve reacties moedigen ons aan om verder te doen. De voorbereidingen voor de volgende jaargang zijn al aan de gang. We zullen opnieuw een evenwichtig team moeten samenstellen dat twee weken voor de kinderen paraat staat. We gaan op zoek naar nieuwe activiteiten, maar tegelijk zijn we kritisch voor onszelf. We kijken waar het beter kan.” Ambieer je ook nog andere uitdagingen bij Wasko? “Het bestuur van Wasko heeft me gevraagd om ook bestuurslid te worden, maar daarvoor is het misschien nog wat te vroeg. Momenteel is het ook erg druk op school. En bij Wasko is de zomerschool mijn prioriteit. Daarna zien we wel wat een volgende stap kan zijn.” Hoe kijkt de Krak tegenover 2022 aan? “De titel van Krak is mooi, maar voor mij persoonlijk zal er niet veel veranderen. Laat ons vooral hopen dat het een jaar wordt met veel lichtpuntjes. Laat ons hopen dat we in 2022 weer iets meer mogen en dat we corona samen wat kunnen verdrijven.”

BIO

Privé

Noa Debackere woont in de Baron van der Bruggenlaan in Wielsbeke, samen met haar vriend Gilles. Dat is dus vlakbij de Vrije Basisschool Springeling, waar Wasko Piccolo 65 kinderen ontving.

Loopbaan

Noa volbracht de studies leerkracht lager onderwijs. Dit jaar is ze bezig aan haar tweede jaar in Vrije Basisschool Spes Nostra in Heule. Haar leerlingen in het zesde leerjaar zullen trots zijn op hun juf die nu Krak is.

Hobby’s

De kersverse Krak houdt van wandelen en boeken lezen. Daarnaast heeft ze een grote passie voor wijn. Voor ze coördinator werd van Wasko Piccolo was ze ook al verantwoordelijke bij de zomerkampen van Sportiek.