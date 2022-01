Krak van Wevelgem: “Kinderen lopen hier in Gambia rond met truitjes van FC Gullegem”

“You are one in a million!”. Hilde Devos mocht het vaak horen toen ze Gambia bezocht met dochter Yolande. Haar vrijwilligersproject ‘Ebrima’s Container Friends’ helpt twee families aan een inkomen, de twee Ebrima’s helpen de rest van het dorp aan betaalbare kledij en goederen.

Tot twee jaar terug had Hilde Devos nooit gedacht dat ze ooit containers vol hulpgoederen richting Gambia zou sturen. “In 2019 waren mijn man en ikzelf daar op bezoek bij onze dochter Yolande die er een stage volgde”, begint ze haar verhaal. “Tijdens ons bezoek aan de school en de omgeving werden we begeleid door Ebrima Touray (32), een jongeman die verantwoordelijkheid en energie uitstraalde.”

Ebrima & Ebrima

Het klikte tussen het Gullegemse koppel en de Gambiaanse jongeling. Ze ondersteunden hem financieel om een tweedehands Mercedes te kopen en een taxidienst op te starten. Toen door corona het toerisme wegviel zocht hij een tweede inkomstenbron. “Hij vroeg ons of wij overtollige goederen wilden verzamelen en in een container verschepen naar Gambia”, vervolgt Hilde.

“Ebrima huurde een kleine ruimte, knapte die wat op en schilderde er in grote letters ‘Goods from Belgium’ op. Aangezien hij nog met de taxi rondreed, sprak hij zijn vriend-kleermaker Ebrima Jaiteh (25) aan om de goederen aan de man brengen. Van bij de start bleek de verkoop een schot in de roos, onze goederen vielen in de smaak. En vooral, ze waren betaalbaar.”

De trein was vertrokken. Hilde zocht en vond vrienden en de vrijwilligerswerkgroep ‘Ebrima’s Container Friends’ was een feit. Die verzamelt gratis gebruiksgoederen in goede staat en verscheept die in een grote container naar Gambia.

Ondertussen zijn er drie containers van Gullegem naar Gambia vertrokken. Een container van 76 kubieke meter is niet snel gevuld, toch vindt de inhoud er snel een nieuwe eigenaar. Alle gebruiksgoederen die nog een tweede leven in Gambia kunnen leiden zijn welkom bij Hilde en haar vrienden.

FC Gullegem

“Daar hoort zeker ook voetbaluitrusting bij. Voetbal is in Gambia de populairste sport. De kinderen kennen onze Rode Duivels, van Kevin De Bruyne tot Eden Hazard. In een van de containers staken uitrustingen van FC Gullegem, het is prachtig om zien hoe de jongeren er rondlopen in onze rood-witte truitjes! Ebrima en Ebrima betalen zelf voor het transport en ze houden aan de verkoop van een container goederen zo’n 1.800 euro over. Een niet onaardige som in Gambia.”

Dit project bezorgt niet alleen de twee Gambiaanse vrienden een inkomen, als oudste zonen zorgen zij ook voor een inkomen voor de ganse familie. Daarnaast brengen de tweedehands goederen uit België een eerlijke, betaalbare handel tot stand want het gros van de Gambianen kan geen nieuwe goederen betalen.

Hilde was verrast door haar nominatie. “Er zijn toch heel wat mensen die vrijwilligerswerk verrichten”, klinkt het haast verontschuldigend. “We werken aan dit project met een tiental vrijwilligers. Dat geeft hen voldoening en letterlijk kleur in hun leven. Samen met hen hoop ik dat we verder die kleine gemeenschap in Gambia kunnen blijven ondersteunen. Op naar de vierde container!”

Waar kunnen de lezers jullie mee helpen? “Natuurlijk zijn haast alle gebruiksgoederen en kledij in goede staat welkom. Maar we zijn vooral dringend op zoek naar een gratis opslagruimte van minstens 100 m2. Een hoek in een opslagruimte, in een schuurtje, … om het even. Zolang het maar droog kan opgeslagen worden. Helpende handen om de goederen te verzamelen zijn ook steeds welkom net zoals milde schenkers van gratis gerief of van een financiële bijdrage voor het transport van de container. Je kan ons bereiken via mail op ebrimas.container.friends@gmail.com of op onze website met dezelfde naam.” Zijn er zaken die ze minder nodig hebben in Gambia? “Een vaatwasmachine. Ze weten niet direct wat er mee aan te vangen. En omdat de elektriciteitsvoorziening daar nogal wankel is, verkiezen ze te koken op een gasfornuis. Ook elektrische verwarmingstoestelletjes: het is daar al warm genoeg.” Je bent een groot fan van carnaval? “Dat wil ik voor geen geld missen. Met ons groepje ‘Oltid Leute’ nemen we jaarlijks deel aan de stoet. Bij de individuelen. ’t Is altijd met zingen en ik kan niet zingen, maar dat is niet erg: ’t is carnaval!”

BIO

Privé

Hilde Devos (59) is een rasechte Gullegemse, gehuwd met Luc Van Damme (61) uit Moerkerke. Het koppel woont in de Hondschotestraat en heeft 2 dochters: Yolande (23) en Jacinta (19).

Loopbaan

Hilde werkt als administratief medewerker in het Centrum voor Ouderenzorg en Thuiszorg Het Gulle Heem in Gullegem.

Hobby’s

Naast haar engagement bij Ebrima’s Container Friends is Hilde actief in het Gullegemse sociale leven. Als wielerliefhebber kijkt ze uit naar Gullegem Koerse en de Hexia Cyclocross. Sinds broer Rik verkozen werd tot prins is het carnaval jaarlijks een absolute hoogdag. Al dat feesten compenseert Hilde met fietsen, wandelen en lopen bij ‘Gullegem Loopt’.