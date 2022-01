Krak van Torhout: “Ik wil met mijn gerechten andere mensen inspireren”

Wat is je grote toekomstdroom als Healthy Chef János?

“Ik volg nu weliswaar de studierichting grootkeukenmedewerker, maar ik zou later liever niet in een grootkeuken terechtkomen. Ik zou een eigen foodybar willen hebben of meedraaien in de keuken van een bekend restaurant. De kans is aanzienlijk dat ik straks stage mag lopen in De Mangerie in Brugge, een schitterende zaak, uitgebaat door heel vriendelijke mensen. Maar als ik helemaal mag dromen, tja, dan zou ik net als Jeroen Meus tv-kok willen worden.”

Hoe loopt de verkoop van je vorige zomer uitgebrachte boek?

“Die loopt prima, al speelt corona me toch wat parten. Ik kan momenteel op weinig plaatsen promotie voor het boek maken en demonstraties geven. Dat is jammer. Het virus is ook vervelend op school, want al dat afstandsonderwijs is voor mij hinderlijk.”

Is je publicatie ‘90 gezonde recepten’ een dieetboek?

“Neen, dat is het niet. Er staan uiteraard gezonde gerechten in, maar niet om af te vallen. Je vindt er trouwens een heel stevig recept, met name de erwtensoep van mijn overleden grootmoeder, mijn bonneke. Dat is een authentiek familiegerecht. Ik probeer er altijd op te letten dat gezond en lekker samengaan. Als wat je klaarmaakt niet lekker is, is de fun er snel vanaf. Ik heb het in het boek over ontbijt, hapjes, lunch, tussendoortjes, het avondmaal, desserts en gebak.”