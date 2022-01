Krak van Staden: “Deze titel is voor een stuk ook van Karl”

Krak Hilde Verschaeve (52) verloor in 2019 haar echtgenoot Karl Vermeulen na een zware strijd tegen darmkanker. Samen met familie en vrienden organiseerde ze Karls Containercup, een zevenkamp volgens het concept van het gekende tv-programma. Via de organisatie wilden Hilde en haar gezin mensen motiveren om de stoelgangtest uit te voeren. De opbrengst van Karls Containercup ging integraal naar de vzw Stop Darmkanker.

De Containercup was ook een eerbetoon aan Karl, die volgens Hilde ook een echte krak was. “De titel van Krak is voor een groot stuk ook de titel van Karl”, vertelt Hilde. “In wat hij doorstaan heeft, was hij immers ook een krak. Karl heeft tijdens zijn ziekte enorm veel afgezien en meegemaakt, maar klaagde nooit. Hij verontschuldigde zich zelfs bij mij en de kinderen omdat hij zo ziek was. Hij had het ook moeilijk omdat we zo’n verdriet hadden. Karl heeft heel hard gevochten en ging net als de deelnemers aan de Containercup tot het uiterste.”

“De Kraktitel is niet alleen van Karl en van mij, maar ook voor mijn kinderen, familie en vrienden. Zonder hun steun en hulp zou het nooit gelukt zijn om de Containercup in te richten. Voor de organisatie van de cup hadden we een pak vrijwilligers nodig. Om die te vinden hadden we een Facebookgroep opgericht, maar we zijn nooit helpende handen te kort gekomen. Alle functies werden zonder problemen ingevuld. Familie, vrienden, vrienden van de kinderen, Chiro, KLJ, mijn collega’s en collega’s van Karl, het Parnassusbergcomité, het loopclubje van Karl,… Allemaal waren ze twee weekends van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer.”

“De krak is daar”

“Mijn Kraknominatie was voor mij een complete verrassing”, stelt Hilde. “Ik had er nooit bij stil gestaan dat ik door de organisatie van de Containercup kans maakte op een Kraknominatie. Eerst twijfelde ik zelfs om de nominatie te aanvaarden, maar uiteindelijk heb ik toegezegd omdat ik zo een goed doel onder de aandacht kan brengen. Ik doe het niet om zelf in de belangstelling te staan, daar sta ik niet voor te springen. Ik had ook liever gehad dat we als organiserende groep Krakkandidaat zouden zijn, maar er moet nu eenmaal iemand het gezicht zijn.”

“Veel familieleden en vrienden waren er ook onmiddellijk van overtuigd dat ik de Krakverkiezing zou winnen, terwijl ik dat totaal niet verwachtte. Ook veel bezoekers en deelnemers aan de Containercup zeiden te geloven dat ik Krak zou worden. Toen ik een winkel binnenstapte, kreeg ik te horen Onze Krak is daar. Ik voelde me toen eigenlijk een beetje gegeneerd en dacht dat alles op een grote ontgoocheling zou uitdraaien, ook omdat ik de andere kandidaten heel sterk vond”.

Tweede containercup?

Ook Karls Containercup was een geweldig succes. “In een mum van tijd waren alle plaatsjes voor beide weekends ingenomen”, weet Hilde. “Voor het ogenblik ben ik overigens niet van plan om een vervolg aan Karls Containercup te breien, maar misschien komt het er toch wel van. Zeg nooit nooit”.

Wat zou Karl van Karls Containercup gevonden hebben? “Karl zou dit chique gevonden hebben. Hij spoorde veel vrienden aan om zich te laten testen op darmkanker. Het was zijn doel zoveel mogelijk mensen te overtuigen de stoelgangtest van de Vlaamse overheid uit te voeren. Hij zou heel positief tegenover de organisatie van de Containercup gestaan hebben. Daar zijn we van overtuigd.” Zou Karl trots geweest zijn? “Zeker. Hij zou een warm gevoel gehad hebben mocht hij zien wat familie en vrienden samen georganiseerd hadden. Karl zou er ook niet goed van geweest zijn en zou het toch moeilijk gehad hebben.” Mis je hem nog steeds even hard? “Mensen zeggen dat het gemis slijt, maar dat is bij mij zeker niet zo. Ik begin Karl alleen maar meer en meer te missen. Ik ben niet jaloers, maar als ik koppels samen zie wandelen of fietsen, dan steekt dat toch. Karl was mijn echtgenoot, maar ook mijn maatje. Het is nu ook een moeilijke periode. Ik verlang naar warme dagen, maar ik moet vooruit. Karl zou niet willen dat ik de hele dag in de zetel blijf liggen. Karl moest ook nog zoveel meemaken: de toekomst van zijn kinderen, grootvader worden,… Het doet pijn dat hij dat zal missen.”

BIO

PRIVE

Hilde Verschaeve (52) is de weduwe van Karl Vermeulen. Karl overleed in november 2019 aan darmkanker. Hilde en Karl hebben 3 kinderen : Janne (27), Ward (25) en Gijs (22). Hilde woont in de Houthulststraat.

OPLEIDING EN LOOPBAAN

Hilde volgde verpleegkunde aan ‘Ic Dien’ in Roeselare. Sedert juli 1990 is ze als verpleegster aan de slag in het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare, het huidige AZ Delta. Sedert eind 2003 werkt ze in bloedafname.

VRIJE TIJD

Fietsen, samenkomen met vrienden en lopen bij het loopclubje waar ook Karl deel van uitmaakte. Hilde is ook lid van het Parnassusbergcomité dat jaarlijks het Parnassusfeest organiseert en helpt haar ouders en kinderen.