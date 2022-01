Krak van Ruiselede: “KUUK-methode is mijn leidraad: kom uit uw kot!”

Sociaal bewogen, onbaatzuchtige inzet, flegmatiek en genereus… allemaal adjectieven die de nieuwe Krak Jan Listhaeghe (64) uit de Aalterstraat typeren. Hij blijft de klemtoon leggen op sociale cohesie, vooral met zijn statement dat alleen teamwerk efficiënt is. Dat allemaal voor een zorgzame warme buurt, met Curando als epicentrum.

Bio Jan Listhaeghe Privé Jan is gehuwd met Marijke Leman. Hij was tot 2020 bankier-verzekeraar voor Crelan en zijn zoon Dries en bediende Sarine volgen hem op. Marijke was onderwijzeres in De Kiem. Zoon Dries is gehuwd met Charlotte Borteel en papa van Jolie en César. Griet trad in de voetsporen van mama Marijke als onderwijzeres en is gehuwd met Filip Schouppe. Loopbaan Jan runde nagenoeg 30 jaar zijn zelfstandig kantoor Crelan, daarvoor Centea en HSA. Tijdens zijn pensioen is hij vooral bezig met sport en sociaal engagement. Vrije tijd Veel zorg en energie spendeert hij aan bloemen en planten. Vaak gaat hij een stevige wandeling doen aan zee.

De winnaar van de jaarlijkse Krak-campagne blijft stoïcijns bij dit succes. Geen euforie of trekjes van zelfingenomenheid bij Jan. De bescheidenheid van Jan Listhaeghe is aanstekelijk charmant. “Ik ben uiteraard heel blij met deze uitslag. Vooral de nominatie is een warme uiting van erkentelijkheid. Dat interpreteer ik voor meer dan dit afgelopen jaar. Voor een loopbaan ook, waarbij ik bij alles het menselijk contact voorop stelde. Als bankier bij huisbezoekjes, zelfs ’s avonds laat. Dat hebben de mensen altijd erg gewaardeerd en nu zorgt zoon Dries voor de continuïteit.”

“Ik ‘eis’ bij deze titel dat de focus gaat naar het ploegwerk van LDC Curando Den Tap. Ons zorgzame buurt-team realiseerde die mooie initiatieven. Indra, de leidster-verantwoordelijke van het centrum Den Tap, Vera, Katrien, André, Romain, Jean-Pierre en ikzelf als bron van inspiratie. De acties ‘Zomerstraat’ met zonnebloemen en kleurrijke spandoeken voor 150 buurtbewoners, de campagne ‘Kerststukjes’ aan ruim 150 voordeuren en de twee ochtendwandelingen met ontbijt, waarbij ik de eierbakker van dienst was. Dat zijn drie primeurs en we blijven brainstormen voor meer.”

Gek op KUUK

“Het is de aard van het beestje, mijn gedrevenheid. Als ik me voor iets engageer, dan ga ik er voor het volle pond voor. Van ieder van ons team kwamen leuke suggesties opborrelen, hier vaak samen op de koer of in het café vooraan in Den Tap. Maar ja, we moesten ons helaas vaak ons inhouden door de strikte coronabeperkingen. Wat pijnlijke frustraties veroorzaakte, die telkens weer uitmondden in gelatenheid.”

“Ook de nominatie zelf is de bekroning van ploegwerk. Via Facebook werden mensen verzocht te kiezen en in ruim 150 huizen deponeerde ik een kopie van de pagina met de vijf genomineerden, met mijn naam mooi omcirkeld. Een gezonde competitie-spirit als het ware. Ik geef grif toe dat ik bij het horen van de uitslag van de stemronde zwaar verwonderd en verrast was.”

“In alles wat we hier in deze warme buurt plannen, is de enige leidraad de KUUK-methode, mijn onderliggende drijfveer. Dat staat voor Kom Uit Uw Kot. Dat heeft niets met politica Maggie De Block te maken hoor! Onze boodschap voor dit nieuw jaar is ‘Samen sterk voor een zorgzame buurt’. Dat hebben we zelfs uitgedrukt op mooie wenskaarten… Mensen samenbrengen, het isolement doorbreken, samen activiteiten ontplooien, de humane cohesie versterken. Meer dan ooit is dat nodig in deze door corona doorspekte tijden. De erkentelijkheid en de dankbetuigingen geven ons een boost om door te gaan op dat elan.”