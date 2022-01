Krak van Poperinge: “Het doet deugd om de mensen te zien glunderen”

BIO

Privé

Rudi Leniere is 54 jaar en woont in de Koestraat. Hij is getrouwd met Maryrose Lamaire en samen hebben ze 1 zoon Nick (21).

Loopbaan

Rudi volgde in het middelbaar de richting metaal in het VTI. Op zijn achttiende ging hij aan de slag bij Picanol. Later werkte hij nog bij Valcke en sinds 2018 is hij installateur bij Megalec.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd is Rudi vooral bezig met zijn accordeon. Daarnaast heeft hij een grote interesse in wagens. Zo gaat hij regelmatig naar meetings voor exclusieve auto’s. Hij gaat ook vaak wandelen met zijn vrouw en regelmatig op reis met de mobilhome. Daarnaast doet Rudi graag vrijwilligerswerk. Veel mensen weten dat ze hem altijd mogen bellen als ze een paar helpende handen nodig hebben.