Krak van Lichtervelde: “Eind december kan het al voorbij zijn met De Piraat”

Het zal een familietrekje zijn, krak worden. Enkele jaren geleden werden zijn ouders verkozen tot krak, nu is het de beurt aan Sander Haeghebaert van Café De Piraat.

“Tot krak gekozen worden is volgens mij een hele eer. De concurrentie was nochtans niet mals. Een eer ook omdat ik eerlijk gezegd weer niet superveel mensen heb gevraagd om op mij te stemmen. Dat ligt gewoon niet in mijn aard, populisme. Ik beloofde wel om een feestje te geven als ik zou winnen en dat ben ik dus ook van plan. Het zal iets met Kraken Rum zijn.”

Statement

Waarom zouden de Lichterveldenaren massaal voor Sander gestemd hebben? “Omdat mensen, hopelijk, wel respect hebben voor het feit dat ik voor een verschillend doelpubliek meerwaarde probeer te bieden. Ik denk dat ik vooral mijn stemmen behaald heb door Lighterfield on stage. Een project met de Zwaan en de Burgersgilde en alleen maar Lichterveldse muzikanten zat al lang in mijn hoofd en is er eindelijk van gekomen. Zalig om te zien dat de mensen er zo van genoten hebben.”

“2022 was heel vreemd”, deelt Sander mee, “in het begin mocht de horeca niet lang openblijven, al heb ik dat op het eind toch gedaan om een statement te maken. Misschien leverde mij dat ook wat krakstemmen op. Het zorgde alleszins voor veel enthousiasme bij voornamelijk jonge mensen die dat nodig hebben. Daarna kwam er een knalzomer om af te sluiten met een oudejaarsfuif. Fiesta Final met oudejaar was na al die jaren echt weer leuk om mee te maken. Met een heel tof publiek. Dat ondervond ik zowel als organisator en als dj.”

Toekomst

Eind dit jaar bestaat café De Piraat tien jaar. Alweer een reden om een feestje te geven. “Ik ben van plan een paar events te organiseren rond tien jaar Piraat. Er liggen enkele topdeals klaar qua artiesten, maar ik ben nog altijd aan het wachten op toestemming van de gemeente”, zegt Sander. “Er komen een paar goeie komieken langs zoals Vincent Voeten, Jeroen Dewulf, Charles Le Riche en Jade Mintjens.”

Of er mooie vooruitzichten zijn voor café De Piraat, dat is helaas op dit moment onzeker. “Eind maart, begin april zal de verdere toekomst duidelijk worden. Dan zit ik samen met brouwerij Bockor om het toekomstperspectief van De Piraat te bespreken. Helaas kan het zijn dat het eind december voorbij is, want ze zijn aan het onderzoeken om een project te zetten op de plaats waar wij gevestigd zijn.”

Rock Piratos

Naast The Lovebirds en De Paljas is Sander opnieuw begonnen met discobar. “Al dan niet in combinatie met een optreden van onze groep The Lovebirds: met Ian Haeghebaert, Aaron Willaert en Matthijs Vanzieleghem”, vertelt Sander enthousiast. “Verder ben ik in geen enkele vereniging, alhoewel Rock Piratos eigenlijk een vereniging apart is.”

In 2019 was er even sprake dat Sander café De Piraat vanaf oktober zou sluiten. Op die beslissing kwam hij even later terug. “Nu is het fantastisch om met De Piraat bezig te zijn, toen was dat niet zo. Het ‘volk’ komt nu meestal ook wat vroeger dan op het ‘laatst’ zoals vorige keer. We zullen dus zien wat er in april wordt beslist.”

Bio Privé Sander Haeghebaert (29) woont in de Brugsebaan. “Mensen kunnen mij kennen van in de Chiro vroeger, als ex-topschutter van de zomercup, het jaarlijks tornooi van de scouts of gewoon uit het sociaal leven.” Sander is de zoon van Christa Levecque en Luc Haeghebaert en heeft één zus, Annelien. Loopbaan In Brussel studeerde hij audiovisuele kunsten, maar maakte deze studie niet af. Hij stapte in het horecaleven, eerst als gerant van café De Zwaan in de Marktstraat en nu is hij cafébaas in De Piraat in de Hoogstraat. Vrije tijd Gezelschapspellen spelen, film en sinds dit jaar meewerken aan de Paljas. Sander houdt ook van reizen. “Misschien doe ik ook volksdans in de toekomst.”