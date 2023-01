Krak van Kortrijk: “Bruggen bouwen is de rode draad door mijn activiteiten”

Amin Srasra is een man met vele passies en talenten. Zijn voornaamste doel is het verbinden van mensen en kansen creëren voor wie er te weinig krijgt.

Lees hier de verhalen van alle Kraks van 2022.

Na zijn studies bleef Amin Srasra even plakken in Gent. Vervolgens woonde hij twee jaar in Waregem waar hij ook lesgaf. Met de aankoop van een huis, zijn huidige job als programmator bij de Schouwburg en zijn inzet voor Kortrijkse verenigingen is Amin een echte Kortrijkzaan geworden.

Bij Bolwerk organiseert Amin evenementen met een hoek af waarbij hij mensen probeert aan te trekken die niet zozeer ruimte vinden in het gewone uitgaansleven in Kortrijk. “Ik maak de verbinding tussen een bepaalde muziek- en dansstijl en breng zo die twee werelden samen. Het doet me denken aan mijn achtergrond als architect en het element van bruggen bouwen. Ik vind het cool om twee extremen samen te brengen en te kijken wat dat geeft. Bolwerk is de ideale ruimte om daarmee te experimenteren.”

Minifamilie

Daarnaast ademt Amin dans. Als choreograaf is hij bij verschillende dansscholen actief en in 2019 werd hij coach bij vzw Passerelle, een platform voor dans waar workshops georganiseerd worden voor jongeren die weinig tot geen toegang hebben tot podiumkunsten.

“Project x geeft hen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun creativiteit kunnen aanboren. We maken samen de voorstelling en laten hen ontdekken wat dat precies allemaal inhoudt want het gaat veel verder dan op een podium staan en je ding doen. Je moet ook inzetten op scenografie, belichting, … We geven de jongeren hierover zoveel mogelijk input waarmee zij dan aan de slag gaan. Dat vraagt een groot engagement, maar dat houdt ze niet tegen. Project x is een beetje zoals een minifamilie.”

Edutainment

Sinds 2021 zet Amin zich ook in voor Qace (queer space). “Binnen de Schouwburg creëren we een ruimte voor jongeren van de LGBTQIA+ gemeenschap. We komen hier om de twee weken samen om met kunst en cultuur een plaats te creëren waar ze kunnen experimenteren. Ik coördineer dat, maar alle input komt van hen.”

“Het was geen evident proces; anderhalf jaar zochten we naar jongeren, namen we enquêtes af en gingen we met hen individueel in gesprek. De jongeren willen vooral inzetten op edutainment (educatie door entertainment). We merken dat verschillende scholen van Kortrijk daar interesse in tonen. De jongeren bieden bijvoorbeeld workshops aan over de verschillen in genderexpressie, genderidentiteit en sekse. Het is een bewustwordingsproces.”

Dialogen opstarten

Als programmator bij Schouwburg Kortrijk zoekt teamplayer Amin ook steeds naar samenwerkingen met andere sectoren en denkt hij graag out of the box. “Zo start je ook de belangrijke dialogen die onze maatschappij ten goede komen. Het gaat vooral om gespreksonderwerpen naar voor schuiven waar mensen doorgaans niet mee geconfronteerd zouden worden. Je kan empathisch vermogen alleen maar stimuleren als mensen ook op de hoogte zijn van deze thema’s.”

En dat werpt vruchten af want de Schouwburg wordt inmiddels gecontacteerd door instituten uit Brussel en Gent die van hun werking willen leren.

Wat maakt van jou een terechte Krakwinnaar? “Ik had niet verwacht te winnen maar ben uiteraard trots. Ik sta graag ten dienste van anderen die niet snel zelf een platform vinden. Het verhaal van bruggen bouwen is de rode draad door mijn activiteiten. De focus van mijn job ligt op participatie en opkomend talent. Daarbij werken we ook samen met andere partijen zoals Theater Antigone, kunstencentrum BUDA en de Unie der Zorgelozen.” Wat springt eruit als je terugblikt op 2022? “Het was sowieso een bewogen jaar. Het interessantste was het festival dat we met de Schouwburg organiseerden: Caring is Sharing. We hebben bijvoorbeeld een voorstelling georganiseerd op het middenplein van AZ Groeninge, gebracht door een circusartiest die zelf muco heeft. We hebben daar veel positieve reacties op gehad.” Wat zijn de uitdagingen voor 2023? “We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de verbouwing van de Schouwburg. We sluiten eind mei/begin juni en zullen op verschillende plaatsen in Kortrijk onze activiteiten organiseren. Op dit moment ben ik vooral bezig met het welzijn van het team en hoe we de komende 2,5 jaar zullen doorkomen.”

BIO AMIN SRASRA

Privé

Amin Srasra (34) is geboren in Kortrijk met Tunesische roots en getogen in Deerlijk. In het middelbaar ging hij naar school in Waregem. Vervolgens volgde hij de opleiding Architectuur aan Howest in Brugge en een lerarenopleiding aan Hogent.

Loopbaan

Amin is danser, choreograaf, was leerkracht Engels-Frans op zijn gewezen school in Waregem en sinds enkele jaren programmator in Schouwburg Kortrijk.

Vrije tijd

Lokaal en in Brussel is hij actief bezig met jongeren te coachen en te begeleiden in de podiumkunsten. In Kortrijk doet hij dat met ‘project x’, samen met vzw Passerelle. Daarnaast is hij sinds 2017 trotse Jongbloed’er bij vzw Bolwerk waar hij meehelpt aan het Publiek Huis.