Krak van Harelbeke: “De liefde die je terugkrijgt is echt onbeschrijfelijk”

Duivel-doet-al bij het G-Team van KOG Stasegem Sophie Depypere (53) is tot Krak van Harelbeke verkozen. Voor haar een grote verrassing. “Ik had zelfs de nominatie niet verwacht, dat alleen al was heel speciaal.”

Sophie Depypere (53) is ruim 10 jaar betrokken bij de G-teams van KOG Stasegem Recreas, enkele groepen spelertjes en spelers met een beperking. Recreas vzw, wat staat voor Recreatief Aangepast Sporten, is de grootste sportfederatie voor personen met een handicap en wil dat zoveel mogelijk van hen op regelmatige en kwaliteitsvolle wijze aan recreatieve sportbeoefening kunnen doen. “G-voetbal is net als gewoon voetbal. Men speelt echter wel kortere wedstrijden met aangepaste en vereenvoudigde spelregels op kleinere speelvelden. Elke ploeg bestaat uit zeven spelers”, duidt Sofie.

“Ik ben bij KOG beland door mijn broer Bart die een van de eerste spelers was bij een G-Team. Ik ging naar de wedstrijden kijken en hielp nu en dan wat. Intussen zijn we 10 jaar verder en is er heel wat gebeurd. Het is echt wel mijn leven. KOG betekent alles voor mij, ik ben er dag en nacht mee bezig. Ik heb op mijn werk, het Zorgbedrijf i-mens, speciaal mijn vrije dag op dinsdag gevraagd omdat ik zeker zou kunnen aanwezig zijn op iedere training.”

Sophie is volgens KOG Stasegem hun duivel-doet-al of hun manusje-van-alles. “Het is inderdaad een beetje van alles. Ik ben afgevaardigde van de eerste ploeg en trek me onder meer de Special Olympics aan. Elk jaar gaan we met een 15-tal gasten daar naartoe. We gaan van de woensdag tot de zondag op logement en ik sta als kookmoeder in voor de maaltijden, samen met mijn dochter Charlotte en medewerkers Nancy en Caroline”, vertelt Sophie.

Grote steun

“Voor de ‘gasten’ ben ik vooral een steun en een luisterend oor. Ze kunnen met alles bij mij terecht en daar maken ze ook wel gebruik van. Ik luister als ze problemen hebben, zowel op relationeel vlak of andere vlakken: zo zijn er verschillende gastjes die nooit veel zeiden en bij mij bloeien ze open. Ze vertellen heel hun leven. Ze weten dat ik er altijd voor hen ben. Ze noemen me allemaal ‘moeder van de ploeg’. Ik kreeg zelfs een trui met ‘moeder’ en al hun namen op. (glimlacht) Ze houden er ook van om af en toe iemand te plagen. Als er iemand gefopt wordt, is het ook omdat ze weten dat ik daar niks van zeg.”

Veel voldoening

Voor Sophie is niets te veel voor haar ‘gasten’. “Ik heb daar veel voldoening in. Ze weten dat ik er altijd ben, maar als ik eens niet op de training ben krijg ik tientallen berichten waar ik blijf (lacht).” Naast haar werk bij i-mens en KOG, draagt Sophie ook zorg voor haar broer Bart. “Mijn oudste broer Peter en ikzelf zijn zeer trots op hem. Hij betekent alles voor ons, we nemen hem ook ieder jaar mee op reis. Hij gaat ook veel mee naar optredens. Ook voor hem ben ik vooral de steunpilaar. Het is best wel vermoeiend, maar we komen o zo voldaan thuis. Zowel Bart, als het voetbal en de mantelzorg, vergt veel energie, maar de liefde die je overal terugkrijgt is echt onbeschrijfelijk. De genegenheid die ik overal ontvang, is onbetaalbaar.” (PVHK)

Wat was je eerste reactie toen je wist dat je Krak werd? “Ik vind het een hele eer om Krak te zijn omdat dat wel een bekroning is op het vele werk dat ik met veel plezier doe. Toen al de spelers van Recreas – ‘mijn gasten’ zoals ik ze noem – hoorden dat ik genomineerd was, kreeg ik eindeloos veel berichten. Ze zijn massaal beginnen stemmen. Dat pakte mij zo erg. Ik weet dat ik veel voor hen beteken, maar geloof me, zij ook voor mij. Ik ben echt heel gelukkig met hetgeen ik kan doen. Ik voel me echt gezegend voor mijn jongens en meisjes.” Hoe zou je jezelf omschrijven in vijf woorden? Hoe zou je jezelf omschrijven in vijf woorden? “Sociaal, koppig, behulpzaam, recht voor de raap en misschien wel een tikkeltje eigenwijs.” Wat houdt je beroep in? Wat houdt je beroep in? “Als oppashulp ga ik met oudere, hulpbehoevende of zieke mensen met een beperking op boodschap of naar de dokter. Ik hou hen gezelschap, dat maakt ze zekerder. Ik doe er ook wandelingen mee. Jonge mensen met een lichte mentale beperking help ik met het huishouden en het leren bereiden van eten. Ik sta hen ook bij als er problemen zijn. Dit beroep is mij op het lijf geschreven.”

BIO

Privé

Sophie Depypere (53) is samen met Filip Verbeke hoofdtrainer bij KOG Stasegem Recreas. Ze is mama van Valerie, Robby en Charlotte en plusmama van Niels en Mathis.

Loopbaan

Zij genoot een opleiding huishoudkunde en bejaardenzorg. Sophie werkte direct na haar studies in de slagerij van haar eerste man en daarna werd ze winkelbediende in een andere zaak. Zij is mantelzorger en is oppashulp voor bejaarden en begeleidt en helpt jonge mensen met een lichte mentale beperking. Beroepshalve is ze verbonden aan Zorgorganisatie i-mens.

Vrije tijd

Sophie houdt vooral van KOG Stasegem, concerten, muziek beluisteren en livemuziek.