Krak van Deerlijk: “Humor is een passend middel tegen verzuring”

Fabrice Corbanie is de algemene Kraklaureaat in Deerlijk. De immer goedlachse kapper laat zich met de regelmaat van de klok op sociale media opmerken met verrassende, meestal ludieke filmpjes en foto’s. Humor als reactie tegen het voortdurend geklaag van verzuurde mensen… Door velen fel gesmaakt…

Neen, hij had niet verwacht dat hij tot Krak van Deerlijk verkozen zou worden. “Het was al heel tof dat ik genomineerd was”, start Fabrice zijn verhaal. “Ik heb er samen met mijn medekandidaten een toffe campagne van gemaakt. Iedereen verdiende de titel, maar dat ik uiteindelijk de hoofdvogel heb afgeschoten, doet bijzonder veel deugd. Het is een erkenning en waardering voor mijn aanpak. We klagen te veel. We vergeten al te vaak dat we het hier heel goed hebben. Laat ons minder kniezen en vooral positiever zijn. Mijn berichten liggen blijkbaar goed in de markt. Als positivo blijf ik er dan ook mee doorgaan, en doe dat met alle plezier…”

van bobijnopzetter tot kapper

“Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in mijn leven, maar ik kan niet ontkennen dat het ons voor de wind gaat. Professioneel doe ik mijn job nog altijd heel graag. Na mijn overgrootvader, mijn grootvader en mijn vader vorm ik samen met mijn broer Jurgis, die zijn zaak heeft in de Stationsstraat in Waregem, de vierde generatie kappers. Dat ook ik die weg zou op gaan, was lang niet zeker. Ik ben eigenlijk bouwkundig tekenaar en mijn actieve carrière begonnen in de textielsector. Twee jaar heb ik als bobijnopzetter bij de firma Ragolle in Waregem gewerkt.”

“Ik heb mijn kappersopleiding genoten in het Vormingsinstituut in Kortrijk. Een salon starten in Waregem was geen optie, omdat mijn familie daar al actief was… Door een tip dat er een passende hoekwoning te huur stond in het centrum van Deerlijk, ben ik hier beland. Ik ben in 1991 gestart in het pand waar nu Studio Benoit van binnenhuisarchitect Willem Benoit gevestigd is. Zeven jaar later, in 1998, zijn we verhuisd naar de overkant van de straat.”

Mooi klantenbestand

“Je hoort mij niet klagen. In de drie voorbije decennia heb ik een mooi klantenbestand uitgebouwd. Zo komen onder meer zanger-presentator-acteur Niels Destadsbader en oud-wielerkampioen Stijn Devolder hier langs voor een knipbeurt. Ik heb een goede relatie met mijn klanten. Als kapper heb je ook een belangrijke functie. Er worden positieve en negatieve zaken, privé-aangelegenheden en ‘geheimen’ verteld. Het is een kwestie van horen, zien en zwijgen.

“Een mopje of kwinkslag zijn in mijn salon nooit ver weg. Het mag er allemaal wat leutiger aan toegaan. Die positiviteit trekt zich ook door in mijn filmpjes, foto’s, anekdotes of aprilvissen… Ik ga een stuntje nooit uit de weg. Onder de naam Okay Club bracht ik in 1989, samen met mijn broer Jurgis, het nummer ‘Five For Twelve’ uit. De foto voor het hoesje van die new beatsingle werd genomen op de toren van de dekenale kerk in Waregem… We traden zelfs nog op in het voorprogramma van The Confetti’s.” (DRD)

Ben je een denker of een doener? “Als er mij iemand iets vraagt, ga ik onmiddellijk aan de slag. Ik moet altijd bezig zijn en kan er absoluut niet tegen als ik merk dat bepaalde zaken slabakken. Het moet vooruit gaan. Als je iets doet, doe het dan ook goed. Onbewust ben ik ook veel aan het denken…” Waarmee kunnen ze jou verrassen of verwennen? Waarmee kunnen ze jou verrassen of verwennen? “We zoeken het geluk niet te ver. We kunnen genieten van een lekker etentje, een babbel tijdens een wandeling… Ik prijs me gelukkig dat ik al vaak verrast ben. Vrienden die onverwacht op bezoek komen, een weekendje weg met mensen die je graag mag… Meer moet dat niet zijn. Ik ben eigenlijk al best blij met de gewone gang van zaken.” Fabrice Corbanie en Deerlijk: beste vrienden? Fabrice Corbanie en Deerlijk: beste vrienden? “Ik ben van Waregem afkomstig, maar ben trots om Deerlijknaar te zijn. Ik heb mijn zaak uitgebouwd in deze boeiende gemeente met haar bruisend verenigingsleven. Ik ben al sinds de start van mijn zaak in 1991 actief bestuurslid van Unizo. Ledenwerving en sociale media zijn mijn dada. Ik heb enerzijds al veel gekregen van Deerlijk, maar anderzijds ook al veel gegeven. Een win-win…”

BIO

Privé

Fabrice is 57 jaar en getrouwd met Roslien Planckaert. Ze wonen samen met de bijna 16-jarige Isaac van het asiel in de Vichtesteenweg. Ze runnen er als een goed geolied team kapperszaak Coiffure Fabrice.

Loopbaan

Fabrice heeft een diploma van bouwkundig tekenaar op zak. Een job die hij nooit heeft uitgevoerd. Hij werkte eerst twee jaar als textielarbeider en na zijn opleiding haarsnit aan het Vormingsinstituut in Kortrijk vestigde hij zich in 1991 als kapper.

Vrije tijd

Lopen, fietsen en wandelen met vrouwtje Roslien en troetel Isaac. Sleutelen aan motor- en bromfietsen is zijn ding. Hij is erg geïnteresseerd in alles wat met computers te maken heeft en amuseert zich met het maken van ludieke filmpjes op sociale media.