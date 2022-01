Krak van De Panne: “Via mijn sport heb ik al stuk van de wereld gezien”

Sammy Feys heeft zowat alle reddersbrevetten die er in België kunnen behaald worden, op zak. In het najaar van 2021 slaagde hij in het examen docent Hoger Redder, zodat hij nu zelf les kan geven aan redders in opleiding. Momenteel lonkt hij naar een paar internationale opleidingen in het buitenland. Ook bij de Lifesaving-kampioenschappen sleepte Sammy de ene medaille na de andere in de wacht.

“De sportieve genen zitten in onze hele familie. Ik begon met zwemmen toen ik drie was, en water heeft me altijd aangetrokken. Ik ben echt een kind van de zee. Mijn ouders zorgden er altijd voor dat er reservekleding in de auto lag, want de verhalen dat ik drijfnat naar de auto terugkeerde, zijn legio”, lacht Sammy.

“Op school, in het eerste leerjaar in Koksijde klonken de verhalen van meester Lander Van Hove (de huidige schepen, red.), die zijn job als leerkracht combineerde met een zomerjob als redder aan zee, mij als muziek in de oren. In de zwemschool in Middelkerke kreeg ik interesse in het ‘reddend zwemmen’ en rond mijn tiende begon ik te oefenen onder leiding van Georges Vandenabeele. Eerst met matig resultaat, maar als de anderen na de training naar de kleedkamers terugkeerden, bleef ik vaak langer om dingen opnieuw te doen tot het goed ging.”

“Na verloop van tijd gingen de resultaten crescendo en behaalde ik in de jongerencategorieën verscheidene Belgische titels. Bomma Francine en bompa Michel reisden met me mee naar Bütgenbach waar ik mijn eerste Belgische titel op de Ocean Man behaalde. Zo ben ik in het vizier gekomen van de nationale selectie.”

“Ik werd een eerste maal geselecteerd in 2016 voor de wereldkampioenschappen in het Nederlandse Noordwijk. Ondertussen zag ik via mijn sport al een stuk van de wereld. Australië, de bakermat van deze sport was daarbij een hoogtepunt. Op de Europese Kampioenschappen in 2017 in Oostende won ik mijn eerste bronzen medaille in het onderdeel Surfski.”

“Op het EK in 2018 in Kilkee in Ierland behaalde ik in de aflossing Mixed Relay opnieuw een bronzen medaille. Op het EK in 2019 in Riccione in Italië trad ik voor het eerst aan in de open categorie en sleepte zilver in de wacht op de Ocean Man, het koninginnennummer van de Lifesaving-sport.”

Nu zelf instructeur

2020 is voor Sammy een jaar om op sportief vlak snel te vergeten, met een afgelast wereldkampioenschap. “Het kroonstuk waren de Europese kampioenschappen 2021, waar ik voor het onderdeel Surfski de gouden medaille behaalde, voor de Ocean Man de zilveren en voor de Board Race de bronzen medaille. Ondertussen sloot ik aan bij de Franse club Breizh Sauvetage Côtier (Rennes). Zo kon ik in de coronalockdown toch deelnemen aan een paar wedstrijden en aan de Franse kampioenschappen.”

Tussen alle drukke bezigheden door behaalde Sammy zowel in het zwemmen als in het reddend zwemmen een aantal trainersbrevetten. “Ik ben nu instructeur, want ik wil mijn kennis en ervaring doorgeven naar jongeren. Ik geef al regelmatig training in mijn eigen clubs, zowel Flanders Coast Lifesaving Team als bij de Veurnse Zwemvereniging”, besluit Sammy.

BIO Privé Sammy Feys (21) is geboren in 2000. Hij heeft nog een jongere, al even sportieve zus, Loeka (18). Mama Isabelle werkt in de thuiszorg bij OCMW Koksijde, papa Stef is rechercheur bij Politiezone Westkust. Loopbaan Sammy studeert elektromechanica aan Vives Brugge. Hij zit in zijn derde jaar, maar heeft een topsportstatuut waardoor hij examens en studiepunten kan spreiden. Dit is voornamelijk nodig in het voorjaar. De meeste trainingsstages en grote wedstrijden concentreren zich in die periode. Sammy speelt met het idee om aan zijn bachelor nog een master te breien. Vrije tijd Naast studies, training en wedstrijden blijft er voor weinig vrije tijd over om iets anders te doen.