Krak Stijn is ook een ambassadeur voor inclusie

Stijn Vandamme is in Jabbeke vooral bekend als filmmaker. De jongeman worstelt met zijn ‘handicap’ autisme, maar is nu een spreekbuis voor anderen met een beperking. Dat doet hij al twee jaar lang als ambassadeur van de InclusieAmbassade.

Stijn Vandamme is een gepassioneerd filmmaker. Hij filmt over zijn leefwereld. Lang deed hij dit in alle stilte en zonder veel tromgeroffel. Maar Stijn is mondiger geworden en pleit nu via zijn vlog voor een inclusievere samenleving.

Good Vibes Jamie

Net twee jaar is Stijn als ambassadeur voor inclusie een spreekbuis voor mensen met een beperking. Vorig weekend kreeg hij nog een eervolle vermelding bij De Jamies, in de categorie Good Vibes Jamie.

En ja, uiteraard was deze gedreven jongeman al eens de Krak van Jabbeke. “Deze erkenning van De Jamies toont aan hoe belangrijk mijn stem is”, zegt Stijn. “Mensen met autisme, en ruimer mensen met een beperking, willen gehoord worden. We willen geen loze beloftes, maar échte inspraak. Inclusie gaat over meetellen in een samenleving die ruimte maakt voor iedereen. Ik merk steeds meer op dat ik mij niet veel anders moet voelen dan anderen.”

Stijn wil inclusie hoger op de politieke agenda krijgen. “Al twee jaar praat ik met lokale beleidsmakers over wat inclusie is of kan zijn. Het idee dat je al genoeg doet door een rolstoeltoilet te installeren, wil ik echt van de baan. Met een nieuwe campagne wil de InclusieAmbassade lokale besturen opnieuw aansporen tot een beter inclusief lokaal beleid. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Ik verwijs graag naar Poëzie in de Tuin in Zerkegem. Daar tonen bewoners van Licht en Liefde, een voorziening voor personen met een visuele beperking, hun werk tussen alle andere inwoners van onze gemeente. Dat is pas échte inclusie. Beleidsmakers die bij mij aankloppen voor een kant-en-klaar lijstje tips om door te voeren in de gemeenteraad, krijgen een no-go. Mensen met een beperking willen geen beleid over hen, maar mét hen. Ze willen beleidsmakers die naar hen toestappen en samen met hen werken aan oplossingen voor hun leefwereld.”

Centraal meldpunt

Toch heeft Stijn één concrete suggestie, die elke gemeente zou kunnen realiseren. “In Jabbeke en in veel andere steden en gemeenten mis ik een centraal meldpunt voor toegankelijkheidsproblemen. Als je een vraag of probleem hebt rond toegankelijkheid, weet je immers niet altijd waar je terechtkunt.” (PA)