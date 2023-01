Krak Peter verkocht De Plaag twee keer uit

Opvoeder en muzikant Peter Dierynck uit de Menenstraat in Geluwe werd vorig jaar verkozen tot Krak van Wervik. Tijdens de lockdowns had hij voor iets heel bijzonders gezorgd: op zeer regelmatige basis speelde hij thuis telkens een ander nummer op zijn bastuba, dat online werd uitgezonden. Onze uittredende laureaat werd dinsdag vijftig, en ziet de toekomst van de harmonie rooskleurig in.

Peter werkt bij vzw De Vleugels in Klerken, nabij Houthulst. Hij speelt al jarenlang bij de gemeentelijke harmonie Sint-Cecilia Geluwe.

“Gelukkig is na de pandemie voor de harmonie alles goed verlopen”, zegt Peter. “Zelfs de jeugdharmonie is zeer goed bezig. Eerlijk gezegd, na corona had ik het erger verwacht en gevreesd dat er muzikanten zouden afhaken. Maar integendeel, er zijn er zelfs een paar teruggekeerd. Het is een opluchting dat corona niet meer in grote mate aanwezig is. Alles begint weer normaal te worden. Het loopt positiever dan ik had gedacht.”

Sint-Cecilia verzorgde halfweg oktober, samen met de jeugdharmonie, in een uitverkocht Ter Linde tweemaal De Plaag. “Dat was een succes”, geeft Peter aan. “Het was een interactief concert, met Jonas Spillebeen als verteller. Hij is de kleinzoon van auteur Willy Spillebeen uit Menen.”

Ondertussen hebben alle verenigingen in de gemeente Ter Linde verlaten, want daar komt een nieuwbouw voor sport. Sint-Cecilia verhuist mee naar het nieuw GC Gilwe. “Een filmconcert in de theaterzaal op zaterdag 22 april wordt daar onze eerste activiteit.”

Als uittredende laureaat volgt Peter uiteraard de nieuwe verkiezing. “De vijf genomineerden zijn allemaal aan elkaar gewaagd”, oordeelt hij. “Ze hebben allemaal hun verdiensten en maken allemaal kans om het te halen. Het zou natuurlijk geestig zijn dat het weer iemand uit Geluwe is die de meeste stemmen krijgt.”

(EDB/LVW)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.