Krak Maria Stroo (93) uit Veurne denkt graag terug aan verkiezing: “De oudste en de kleinste”

Maria Stroo (93) glundert als ze terugdenkt aan de dag dat ze tot Krak werd verkozen. Ondanks haar gezegende leeftijd fleurt ze nog elke week de bewoners op in wzc Huize Maria Troost. Ze speelt mee bingo en springt bij in de cafetaria.

Elke week wordt Maria door een van de vrijwilligers thuis opgehaald om haar naar het wzc te brengen, want sinds enkele jaren blijft ze door een ongelukkige val aan haar rollator gekluisterd.

“Aan die karre erger ik me nog elke dag, maar ik kan al wel veel beter stappen”, vertelt Maria. “Maar wat een fijne ervaring was dat Krak-jaar! De uitnodiging op het feest in Brugge vond ik geweldig. Ik was er ongetwijfeld de oudste en de kleinste van alle Kraks! Wat was daar een massa volk, en zoveel lekkere hapjes! De mooie, zware trofee in glas staat thuis uitgestald, en ik heb de poetsvrouw verwittigd dat ze er voorzichtig mee moet zijn.”

“Ik was verschoten dat ik zoveel stemmen had”

Zodra Maria zich kandidaat had gesteld voor de Krak-verkiezing, werd ze ineens overal aangesproken als ‘BV’ (bekende Veurnaar). In het wzc was ze elke dag te zien op het scherm aan het onthaal, met de oproep om voor haar te stemmen. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en haar hele omgeving stemde spontaan voor haar.”

“Toen ze als winnares uit de bus kwam, werd Maria overstelpt met telefoontjes van mensen die vroegen of ze haar de foto moesten bezorgen. “Maar ik had ze al drie keer”, lacht Maria. “Toch was ik verschoten dat ik zoveel stemmen had gehaald.”

Horen, zien en zwijgen

Maria doet haar verhaal in de cafetaria van het wzc, deze keer niet achter de toog, maar gezellig aan een tafeltje. Toch houdt ze in de gaten of alle gasten wel hun drankje krijgen en of de tafels netjes worden afgeruimd.

“Ik heb de cafetaria 23 jaar opengehouden. Ik deed de bediening, de afwas, hielp bij speciale gelegenheden. Nog altijd jeuken mijn handen. Die babbel met de mensen vind ik belangrijk. Maar ik heb ook geleerd dat je moet horen, zien en zwijgen; roddelen is aan mij niet besteed. Eén ding is zeker: zolang ik kan, blijf ik naar het wzc komen, voor de cafetaria en voor de bingonamiddagen.”

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.