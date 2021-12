Krak-kandidaten betreuren vuilnis in Deerlijk: “Hohoho, alweer achtergelaten blikjes”

Zondagvoormiddag trotseerden twee Krak-kandidaten samen met schepen Bert Schelfhout de regen voor een schoonmaakactie langs de Ringlaan en op de carpoolparking.

Zwerfvuil ophalen en sluikstorten melden. Dat is in een notendop de functie van de Mooimakers, die ook in Deerlijk heel actief zijn. Krak-genomineerden Simon Vanryckeghem en kapper Fabrice Corbanie gingen verkleed als kerstmannen en gewapend met grijper en huisvuilzakken op pad in de strijd tegen zwerfvuil.

““We kregen langs de weg veel duimpjes van de weggebruikers,” vertelt Simon. “Maar het is echt schandalig wat we allemaal vonden. Na enkele uren hadden we vier volle zakken rest- en PMD-afval.”

Schepen Schelhout en de twee kerstmannen die ook kandidaat zijn voor de Krak van Deerlijk. © MVD

Ook schepen Bert Schelfhout kwam helpen. “Wij zijn hier op de carpoolparking en het is niet te geloven wat die vrijwilligers hier moeten verzamelen. Er zijn hier nochtans vuilnisbakken en toch…”, zegt hij. (DRD/MVD)