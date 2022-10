Krak Fabrice krijgt een passende hulde

Het gemeentebestuur bracht hulde aan Fabrice Corbanie. De immer goedlachse kapper uit de Vichtesteenweg werd dit jaar de algemene Kraklaureaat van Deerlijk in het jaarlijkse referendum van de Krant van West-Vlaanderen.

Hij laat zich met de regelmaat van een klok op sociale media opmerken met verrassende, meestal ludieke filmpjes en foto’s. Humor als reactie tegen de verregaande verzuring en het voortdurend onterecht klagen van een gedeelte van de bevolking. En dat wordt door velen fel gesmaakt… “Je bent de perfecte ambassadeur voor onze gemeente”, verduidelijkte burgemeester Claude Croes (CD&V) tijden zijn gelegenheidswoordje.

Uitstekende remedie

“Je hebt deze onderscheiding helemaal verdiend. Het is een erkenning en waardering voor jouw aanpak. Met een kwinkslag erop wijzen dat we soms te veel klagen. We vergeten inderdaad al te vaak dat we het hier bijzonder goed hebben. Laat ons jouw devies volgen en minder kniezen en vooral positiever zijn. Dat humor daarbij een uitstekende remedie is, heb je al voldoende bewezen.” “Mijn grappen en grollen, ludieke berichten en foto’s liggen blijkbaar goed in de markt. Als positivo kan ik niet verder dan ermee doorgaan, maar ik zal dat met alle plezier blijven doen. Het mag er allemaal wat leutiger aan toegaan. Een oprecht dankwoordje voor het gemeentebestuur dat mij passend huldigde als krak van Deerlijk. Het is voor mij een eer om deze mooie en levendige gemeente te mogen vertegenwoordigen.”