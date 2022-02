Krak Eric van Middelkerke ontvangen door burgemeester

Eric Vandewalle (69) mag zich sinds enkele weken ‘Krak van Middelkerke’ noemen. De lezers van de Krant van West-Vlaanderen gaven hem het meest aantal stemmen. Dat deze titel toch wel iets betekent, is nog maar eens bewezen door het feit dat Eric Vandewalle ontvangen werd door burgemeester Jean-Marie Dedecker in het Middelkerkse gemeentehuis.

Hij kreeg van de burgemeester ook een passend geschenk. “Ik ken de burgemeester goed, maar het doet altijd deugd als je omwille van deze titel ontvangen wordt. Ik kreeg een geschenk en de nodige felicitaties”, geeft Eric mee.

Burgemeester Dedecker beklemtoonde de diversiteit aan jobs die Eric uitoefent als vrijwilliger in de gemeente. Hij helpt mee met het cyclocrosscomité en is actief bij tal van sportevenementen. Hij verzorgt mee de huwelijksrecepties in het gemeentehuis en is lid van het NorthSealTeam.

Hij fungeert ook enkele uren per week als toezichter in het nieuwe Vita zwembad in Middelkerke en werkt mee aan evenementen zoals het Champagneweekend en Magisch Middelkerke.

(PBM-foto LC)