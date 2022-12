Krachtpatsers van Pat-Nutrition uit Kortrijk brengen duidelijke boodschap in Brussel: “Als zij de boel in brand mogen steken, dan mogen wij dat toch ook?”

In de nasleep van de recente rellen in Brussel, vonden de twee krachtpatsers van Pat-Nutrition ook hun weg naar de hoofdstad. De twee spierbundels, nooit om een stunt verlegen, staken er de draak met de relschoppers en dit op een erg pittige manier.

Een voetbalwedstrijd, een overwinning en een feest. Zo zou het moeten zijn, of toch volgens de logica. Na de wedstrijd België – Marokko schoot van die logica nog weinig over. Amokmakers sloopten de Brusselse binnenstad en lieten een spoor van ravage achter. Een blaam voor de Belgische voetbalwereld en rellen die wereldwijd werden gevolgd. Patrick en Nicolas, de twee bodybuilders die West-Vlaanderen leerde kennen als de stuntmannen van Pat-Nutrition, zagen de beelden ook en besloten prompt om te reageren.

“Het kot afbreken, auto’s in brand steken en met wat als straf?” Met de vraag die ze openlijk stelden, kregen ze heel wat gehoor bij de rest van de Belgen. “Sport moet plezant zijn, maar in het geval van voetbal is geweld en vuur blijkbaar aan het normaliseren. Als zij de boel in brand mogen steken, dan mogen wij dat toch ook?”

Met hun bankdruktoestel, waarmee ze ondertussen al bij tankstations en supermarkten verschenen, trok het duo naar Brussel. Ze namen er plaats aan de voet van het Atomium, staken de boel in lichterlaaie en begonnen te bankdrukken. Imposante beelden, maar met een duidelijke boodschap. “In tegenstelling tot die relschoppers hebben we geen schade toegebracht en hebben we onze boel nadien netjes opgekuist. Niemand werd gehinderd, we gebruikten geen geweld en we maakten duidelijk dat sport en spel nog altijd haaks op het concept van rellen staan.”