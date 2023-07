Krachtbalclub Inter Assebroek krijgt een nieuw clubhuis: “Eindelijk, na veertien jaar miserie”

KSVV Inter Assebroek krijgt een eigen stek. Eindelijk zou je kunnen zeggen want de Brugse krachtbalclub is al jaren vragende partij. Tegen volgend jaar beschikt men in het Daverlopark over een nieuw clubhuis. De constructie zal bovendien modulair opgebouwd worden.

Jaren geleden werd al een subsidie voorzien voor het clubhuis, maar de bouw bleef uit. Begin juni besliste het Brugse stadsbestuur over een extra subsidie van 86.177 euro, samen goed voor ongeveer 250.000 euro. “Als club zijn we na veertien jaar miserie enorm tevreden dat ons nieuw onderkomen er eindelijk komt”, klinkt voorzitter Rik Simoen. “Hopelijk is dat tegen het einde van volgend seizoen.”

KSVV Inter Assebroek bestaat sinds 1965 en kreeg stamnummer zes. De ploeg begon klein, kende heel wat hoogtepunten met eind de jaren negentig maar liefst zes titels. Er volgde een terugval en opnieuw een promotie, met een groeiende ambitie om de jeugdwerking opnieuw op te starten. “En dit vraagt om een nieuwe, aangepaste infrastructuur”, vindt schepen van sport Franky Demon. “De voormalige kleedkamers van Inter Assebroek werden ondertussen afgebroken zodat men gebruikt maakt van de infrastructuur in sportcomplex Daverlo.”

Modulair

Bedoeling is dat bouw van het nieuwe clubhuis zo vlug mogelijk start, zodat men het volgend jaar in gebruik kan nemen. De Brugse firma Buildinc zorgt voor de constructie. Zij het modulair als een snelle en milieuvriendelijke bouwtechniek waarbij grote delen van de infrastructuur vooraf op maat in een fabriek worden geproduceerd. “Er wordt geen betonplaat gegoten. De modules worden ter plekke op korte tijd gemonteerd tot één gebouw waar in de toekomst eventueel nog aan bijgebouwd kan worden”, legt Karl Gheysen van Buildinc uit.

Het nieuwe clubhuis komt op wandelafstand van de krachtbalterreinen aan de linkerzijde van de nabijgelegen conciërgewoning, naast een loods van de Groendienst. Inter Assebroek zal daar over een nieuwe kantine beschikken, een technisch lokaal, twee kleedkamers met de nodige sanitair, een scheidsrechterslokaal annex ruimte om allerlei sportmateriaal te stockeren. “De door de Stad betaalde infrastructuur dient waar mogelijk ook opengesteld te worden voor andere verenigingen. Inter Assebroek speelt en traint tijdens de weekends en op woensdagnamiddag en -avond. De andere momenten van de week zouden nog vrij zijn voor andere gebruikers. Zo is men bezig met een bevraging naar verenigingen die interesse kunnen hebben”, besluit de schepen. (ACR)