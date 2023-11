Krachtbalclub Grenskracht Menen lanceert eigen GKM-bier tijdens spaghettiavond

Krachtbalclub Grenskracht Menen organiseert op 10 november voor het eerst na de coronaperiode weer een spaghettiavond. Op het evenement wordt meer dan 350 man verwacht, dus er zal een hoop spaghetti en saus voorzien moeten worden. “Voor 350 koppen saus maken, daar ben je toch even zoet mee”, vertelt speler en bestuurslid Jebbie Cappon.

De volledige club wordt opgetrommeld om de handen uit de mouwen te steken. “We kijken er naar uit om iedereen hartelijk te ontvangen. De spaghettisaus ziet er alvast heerlijk uit en de zaal wordt in gereedheid gebracht.” De avond staat niet enkel in teken van spaghetti, ze komen ook met een kleine primeur. De club werkte dit jaar samen met een brouwerij om hun eigen biertje op de markt te brengen. Elke bierliefhebber kan dus op de spaghettiavond naar hartenlust genieten van het ‘GKM bier’. Een hoppig, blond bier met volgens Jebbie een fantastische nasmaak. Met de spaghettiavond hopen ze de geplunderde clubkas weer te vullen, want vorig jaar maakte de club veel kosten. Grenskracht Menen stak namelijk de volledige club in het nieuw. Er werd geïnvesteerd in nieuwe tenues, maar dat was heel duur. “Grotendeels zal de opbrengst naar nieuw trainingsmateriaal voor de jeugd gaan, maar na vorig jaar is het ook belangrijk om weer een reserve op te bouwen”, stelt Jebbie.

In 1992 zag Grenskracht Menen het levenslicht, niet toevallig opgericht door onder andere de dochter van de uitvinder van krachtbal Mieke Schotte. De naam was dan weer een samenspel van festival Grensrock, een vaste waarde in Menen en het woord ‘kracht’ van krachtbal. “Krachtbal is een balsport waarbij twee teams van vier zoveel mogelijk trachten te scoren door een bal in het veld van de tegenstander te gooien”, vertelt Jebbie. De sport is uniek in België. Buiten België vind je enkel nog in Lyon een krachtbalclub. (GV)