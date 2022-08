Kraan tilt hoogspanningsmast over Brugs bos

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 meter hoge torenkraan die de mast over een bos tilt.

De afbraak van de hoogspanningslijn tussen Brugge en Eeklo is het sluitstuk van het Stevin project, dat windenergie van op zee het land inbrengt. Dit project was een eerste stap in de versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen.

Over bos

Ter hoogte van de Lodewijk Coiseaukaai werd een hoogspanningsmast afgebroken. De mast stond midden in een bos en was dus volledig omgeven door bomen. Met behulp van een 124 meter hoge torenkraan werd de hoogspanningsmast tot hoog boven de bomen getild en verwijderd. Dit gebeurde om schade aan het bos te beperken.

De operatie: over het bos! © Elia

Begin dit jaar heeft Elia verschillende hoogspanningsmasten in de buurt ook afgebroken. De hoogspanningsmast in het bos is nu pas afgebroken om het broedseizoen niet te storen. “Dankzij de hoge kraan konden we alle mastonderdelen rechtstreeks bij afvalverwekingsbedrijf Galloo afleveren dat in de buurt ligt. Zij zorgden voor de demontage en recyclage. Hierdoor moesten we geen vrachtwagens inschakelen voor het vervoer, ook qua uitstoot is dit een besparing. Een win-win voor iedereen dus”, zegt Brieuc Lamaille, projectleider bij Elia.

21 kilometer

Tussen 2015 en 2018 werd in totaal 21 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen gebouwd. “Elia ging het engagement aan om 52 kilometer bestaande hoogspanningslijn af te breken en te vervangen door ondergrondse kabels. De afbraak van deze hoogspanningslijn in Brugge vormt het sluitstuk van het hele Stevin project”, aldus Pieter Verlaak, woordvoerder bij Elia.