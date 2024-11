Kraamafdeling AZ Oostende strijdt mee tegen eenzaamheid

De kraamafdeling van het AZ Oostende zet in het kader van de Warmste Week een snoepverkoop op poten. Voor 5 euro kan je een zakje gommetjes kopen in de vorm… borsten. “We willen iets doen tegen de eenzaamheid die bij een zwangerschap kan komen kijken”, zegt initiatiefneemster Ylenia Debbelaere, al acht jaar in het ziekenhuis actief. “Onder het mom ‘good things come in pairs’ (goeie dingen komen per twee, red.) verkopen we dus ‘borstsnoepjes’.” Met succes: want na amper één verkoopdag gingen al 175 zakjes over de toonbank. Iedereen kan in campus Damiaan snoep kopen op 20 en 27 november (12-13 uur) in de cafetaria en op 2 en 9 december (14.30-16 uur) in de inkomhal. In Campus Serruys kan je op 26 november en 12 december terecht in de inkomhal. (TVA/ foto TVA)