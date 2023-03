Koude start van carnavalsweekend in Oostende

In Oostende is het carnavalsweekend ingezet met de plechtige aanstelling van het prinsenpaar, Kjenta 1 en Marco 1, in de inkom van het stadhuis. Prinses Derde Leeftijd, Knuffeltje, Jeugdprins Matties en jeugdprinsessen Tiana en Ilana werden betrokken in de hulde met bekers.

In aanwezigheid van een 200-tal feestelijk uitgedoste carnavalisten (Orde van de Wullok, Orde van de Blues Brothers, Hof der Prinsen en Prinsessen) werd de sleutel van de stad overhandigd. Prins Marco beloofde er een spetterende driedaagse van te maken.

Een feestende stoet trok daarna met verlichte cimateires, door de Vindictivelaan en de Visserskaai naar het Vissersplein. Voorzitter Glenn Dangreau velde, onder luid applaus, het vonnis van boosdoener Tjannie Carbon, die voor veel verkeersboetes en de degradatie van KV Oostende zorgde. Op het voetpad voor het Vissersplein had de verbranding van de pop plaats, niet zonder gevaar door de hevige wind.

Het optreden van de populaire Oostendse zanger Will Andis werd maar door enkele tientallen fans bijgewoond. Door gebrek aan een feesttent was het veel te koud op het plein en trokken de meeste carnavalisten één van de tien cafés binnen. Daar konden ze genieten van hun ‘bierbonnen’, de warmte, leuke carnavalsmuziek en op tv de onverwachte zege van KV Oostende tegen Club Brugge.

Na het voetbal gingen de meeste carnavalisten naar huis. Zaterdag staat kindercarnaval op het programma. In Taverne Alexander (Mijnplein) en Taverne Ding Dong (Groentemarkt), Filips’ Place (Kapucijnenstraat), Taverne Theater en ’t Zeezotje (Visserplein) bleven de carnavalshits nog heel de nacht door daveren.

(FRO)